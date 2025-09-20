ExpoBRA 2025: genética y grandes campeones

Organizada por las asociaciones de criadores de las tres razas líderes en la producción bovina de la región, y con el patrocinio del gobierno de Santiago del Estero y del Ministerio de Producción de esa provincia, se desarrolló la 18º edición de ExpoBRA. En la muestra, que se llevó a cabo del 16 al 18 de septiembre en el Predio Ferial Vivero San Carlos, en La Banda, se entregaron premios a las hembras y machos de Brangus, Brahman y Braford y a la consagración de los grandes campeones.
La exposición reunió a productores, profesionales y criadores de la mejor genética de las tres razas que se producen en la región NOA, mostrando el trabajo continuo de los cabañeros por superarse cada año
La jura de Braford estuvo a cargo de Marcos Nascimbene, quien afirmó que “todos los años la raza va mejorando” y lleva a ExpoBRA nuevas generaciones de animales que corrigen algunas características de las anteriores que todavía pueden superarse. “El mejoramiento genético se hizo presente una vez más y realmente estamos con un nivel excepcional”, expresó.
En este caso, el premio Gran Campeón Hembra Braford de ExpoBRA 2025 fue para la RP E548 box 53 de la Cabaña Santa Irene.
También se consagraron los grandes campeones machos de Brangus, Brahman y Braford y, además, se realizó el Remate de Invernada con más de 15.000 cabezas.
El Gran Campeón Macho Braford fue el 6439 del Box 124, de la Cabaña Los Guasunchos; el Reservado, el RP 283F del Box 101, de la Cabaña El Amargo de Eduardo Martínez Ferrario y el 3º Mejor Macho, el RP 1197 del Box 109, de la Cabaña Doña Evangelina.
El jurado de la raza manifestó que el nivel “fue espectacular, con animales de un biotipo bien carnicero, moderados, con mucha clase, bien correctos, con buenos prepucios, buenas circunferencias, con buena expresión de macho”. Sobre el Gran Campeón recalcó que es “un toro muy completo, muy prolijo, con mucha clase”.
El Gran Campeón Macho Brahman de ExpoBRA 2025 fue el RP 1065 del box 16, de Cabaña Juan Ramón. El Reservado fue el RP 2171 del box 14 de Cabaña Ceibalito y el 3er Mejor Macho, el RP 1101 del box 13, de Cabaña Juan Ramón.
El Gran Campeón Macho Brangus de ExpoBRA 2025 fue el RP 773 del box 127, de Cabaña San Juan. El Reservado fue el RP 10181 del box 88 A de Cabaña El Pozo de la Carreta. El 3º Mejor Macho, el box 84 C, de Cabaña Santa Juana.
Finalmente, se realizó el remate televisado, a cargo de la consignataria Colombo y Magliano, obteniéndose buenos precios promedios y máximos.