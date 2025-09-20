ExpoBRA 2025: genética y grandes campeones

Organizada por las asociaciones de criadores de las tres razas líderes en la producción bovina de la región, y con el patrocinio del gobierno de Santiago del Estero y del Ministerio de Producción de esa provincia, se desarrolló la 18º edición de ExpoBRA. En la muestra, que se llevó a cabo del 16 al 18 de septiembre en el Predio Ferial Vivero San Carlos, en La Banda, se entregaron premios a las hembras y machos de Brangus, Brahman y Braford y a la consagración de los grandes campeones.