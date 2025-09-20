Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Fórmula 1 - GP de Azerbaiyán
05.30 - Práctica 3 - DGO / Disney+ Premium / Fox Sports
09.00 - Clasificación - DGO / Disney+ Premium / Fox Sports
Liga Profesional Argentina
14.30 - Barracas Central vs. Sarmiento - ESPN Premium
16.45 - Unión vs. Independiente Rivadavia - TNT Sports
19.00 - Tigre vs. Aldosivi - ESPN Premium
21.15 - Atlético Tucumán vs. River - TNT Sports
Premier League (Inglaterra)
08.30 - Liverpool vs. Everton - Disney+ Premium / ESPN
11.00 - Brighton vs. Tottenham - Disney+ Premium
11.00 - West Ham vs. Crystal Palace - Disney+ Premium
11.00 - Burnley vs. Nottingham Forest - Disney+ Premium
11.00 - Wolverhampton vs. Leeds - Disney+ Premium / ESPN
13.30 - Manchester United vs. Chelsea - Disney+ Premium / ESPN
16.00 - Fulham vs. Brentford - Disney+ Premium / ESPN
Liga de España
09.00 - Girona vs. Levante - Disney+ Premium / ESPN 3
11.15 - Real Madrid vs. Espanyol - DSports / DGO
13.30 - Alavés vs. Sevilla - Disney+ Premium / ESPN 2
13.30 - Villarreal vs. Osasuna - DSports / DGO
16.00 - Valencia vs. Athletic Club - DSports / DGO
Serie A de Italia
10.00 - Bologna vs. Genoa - Disney+ Premium / ESPN 4
13.00 - Hellas Verona vs. Juventus - Disney+ Premium / ESPN 3
15.45 - Udinese vs. Milan - Disney+ Premium / ESPN 2
Bundesliga de Alemania
10.30 - Augsburg vs. Mainz 05 - Disney+ Premium
10.30 - Hamburgo vs. Heidenheim - Disney+ Premium
10.30 - Werder Bremen vs. Friburgo - Disney+ Premium
10.30 - Hoffenheim vs. Bayern Múnich - Disney+ Premium / ESPN 2
13.30 - Leipzig vs. Colonia - Disney+ Premium / ESPN 2
Ligue 1 de Francia
12.00 - Nantes vs. Rennes - Disney+ Premium
14.00 - Brest vs. Niza - Disney+ Premium / ESPN 4
16.00 - Lens vs. Lille - Disney+ Premium / ESPN 4
Primera Nacional
13.10 - Atlanta vs. Tristán Suárez - TyC Sports
15.10 - Almagro vs. Ferro - TyC Sports
15.30 - San Miguel vs. Patronato - TyC Sports Play
15.30 - Arsenal vs. Dep. Maipú - TyC Sports Play
15.30 - Colegiales vs. Gimnasia y Tiro - TyC Sports Play
17.10 - Temperley vs. Estudiantes (BA) - TyC Sports
17.30 - Gimnasia (Mendoza) vs. San Telmo - TyC Sports Play
17.30 - Chaco For Ever vs. Estudiantes (RC) - TyC Sports Play