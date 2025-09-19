Escándalo en la Libertadores: Conmebol anuló la expulsión de Gonzalo Plata y jugará la revancha ante Estudiantes

La ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes dejó más repercusiones por el arbitraje que por el resultado. Aunque el equipo brasileño se impuso 2-1 en el Maracaná, la polémica estalló por la expulsión de Gonzalo Plata, sanción que ahora quedó sin efecto.
En un hecho inédito, la Conmebol retiró la segunda amarilla que había visto el ecuatoriano en el tramo final del partido. Flamengo había presentado un duro reclamo contra la actuación del árbitro colombiano Andrés Rojas, al que acusó de cometer errores determinantes que, según la dirigencia carioca, favorecieron a Estudiantes.
Gonzalo Plata: el primer jugador en irse expulsado POR RECIBIR UNA PATADA. De las decisiones mÃ¡s cuestionables que recuerdo en estas Ãºltimas semanas pic.twitter.com/bF4RZB8BTy— Diego Briones (@Diego_Briones13) September 19, 2025
El club publicó un extenso comunicado en el que calificó lo ocurrido como un “desfile de errores” y apuntó también contra el VAR, a cargo de Nicolás Gallo. Allí remarcaron que la jugada que derivó en la expulsión de Plata debía haber sido sancionada como penal a su favor. Además, señalaron una mano previa en el gol de Guido Carrillo y un supuesto trato diferenciado hacia los argentinos.
Las críticas llegaron tanto desde el director deportivo José Boto, que calificó la tarea arbitral como “escandalosa y vergonzosa”, como del entrenador Filipe Luís, que pidió apartar a Rojas de la competición. Incluso jugadores como Samuel Lino y Matías Viña sumaron quejas públicas sobre lo ocurrido.
La presión tuvo efecto porque la Conmebol envió un oficio este viernes y dejó sin efecto la expulsión. De este modo, Plata estará disponible para el duelo de vuelta del próximo jueves 25 en el estadio UNO, donde se definirá la serie.