Escándalo en la Libertadores: Conmebol anuló la expulsión de Gonzalo Plata y jugará la revancha ante Estudiantes

El club publicó un extenso comunicado en el que calificó lo ocurrido como un “desfile de errores” y apuntó también contra el VAR, a cargo de Nicolás Gallo. Allí remarcaron que la jugada que derivó en la expulsión de Plata debía haber sido sancionada como penal a su favor. Además, señalaron una mano previa en el gol de Guido Carrillo y un supuesto trato diferenciado hacia los argentinos.