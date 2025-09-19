Secciones
Escándalo en la Libertadores: Conmebol anuló la expulsión de Gonzalo Plata y jugará la revancha ante Estudiantes

El ente sudamericano revirtió la segunda amarilla del ecuatoriano tras las duras protestas de Flamengo contra el árbitro Andrés Rojas.

DECISIÓN INÉDITA. Gonzalo Plata fue habilitado por Conmebol tras la polémica expulsión en el Maracaná. DECISIÓN INÉDITA. Gonzalo Plata fue habilitado por Conmebol tras la polémica expulsión en el Maracaná. REUTERS/Ricardo Moraes
Hace 2 Hs

La ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes dejó más repercusiones por el arbitraje que por el resultado. Aunque el equipo brasileño se impuso 2-1 en el Maracaná, la polémica estalló por la expulsión de Gonzalo Plata, sanción que ahora quedó sin efecto.

En un hecho inédito, la Conmebol retiró la segunda amarilla que había visto el ecuatoriano en el tramo final del partido. Flamengo había presentado un duro reclamo contra la actuación del árbitro colombiano Andrés Rojas, al que acusó de cometer errores determinantes que, según la dirigencia carioca, favorecieron a Estudiantes.

El club publicó un extenso comunicado en el que calificó lo ocurrido como un “desfile de errores” y apuntó también contra el VAR, a cargo de Nicolás Gallo. Allí remarcaron que la jugada que derivó en la expulsión de Plata debía haber sido sancionada como penal a su favor. Además, señalaron una mano previa en el gol de Guido Carrillo y un supuesto trato diferenciado hacia los argentinos.

Las críticas llegaron tanto desde el director deportivo José Boto, que calificó la tarea arbitral como “escandalosa y vergonzosa”, como del entrenador Filipe Luís, que pidió apartar a Rojas de la competición. Incluso jugadores como Samuel Lino y Matías Viña sumaron quejas públicas sobre lo ocurrido.

La presión tuvo efecto porque la Conmebol envió un oficio este viernes y dejó sin efecto la expulsión. De este modo, Plata estará disponible para el duelo de vuelta del próximo jueves 25 en el estadio UNO, donde se definirá la serie.

