Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise y luego borró el mensaje en redes

La modelo había compartido una historia en Instagram asegurando estar “súper soltera”, pero minutos después la eliminó.

La historia de amor entre Karina Jelinek y Flor Parise vuelve a estar en el centro de la polémica. En las primeras horas del viernes, la modelo sorprendió a sus seguidores con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram: “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió, acompañado de un corazón blanco y la canción Espresso de Sabrina Carpenter.

La publicación, que parecía confirmar una separación definitiva, duró poco. Minutos más tarde fue eliminada sin explicaciones, generando un nuevo halo de misterio en torno a la pareja. Ni Jelinek ni Parise volvieron a referirse al tema, aunque desde la cuenta de X de LAM mostraron la captura como prueba y recordaron que ya habían anticipado la crisis.

Desde que en marzo de 2023 blanquearon públicamente su relación -un secreto a voces en el mundo de la farándula-, la pareja transitó momentos de idas y vueltas. Entre rumores de separación, acusaciones cruzadas y reconciliaciones, incluso habían llegado a anunciar planes de casamiento.

La idea era realizar una fiesta simbólica en Tulum, de carácter “maya y divertido”, según contó Jelinek. “Un amigo tiene un hotel, es algo simbólico, divertido, maya”, explicó meses atrás. Sin embargo, nunca hubo confirmaciones concretas: “No sé, capaz sí, capaz no”, respondió la modelo cuando se la consultó sobre la fecha.

Flor Parise, por su parte, había señalado que la fecha tentativa para junio se pospuso: “Lo íbamos a hacer, pero las playas no están lindas”. También aclaró que la intención no era celebrar un casamiento legal, sino una fiesta simbólica.

Incluso la diseñadora Paz Cornú, amiga de la pareja, reveló que había sido convocada para diseñar los vestidos de novia, pero luego nunca más recibió noticias: “Las esperé para la prueba, pero no vinieron. No sé qué pasó”.

Viejos antecedentes y mensajes polémicos

No es la primera vez que Jelinek genera revuelo en redes sociales con mensajes sobre su relación. En junio, tuvo un fuerte exabrupto contra su pareja: “Jamás habrá casamiento, es la persona más tóxica que conocí. Acaba de encerrar a mi perrito”. Días después pidió disculpas y explicó que se trató de un malentendido.

En paralelo, la modelo había confesado en una entrevista con Rulo Schijman para Infobae que le gustaría casarse nuevamente, incluso después de su experiencia fallida con Leonardo Fariña: “¿Por qué no? Sí, me encantaría. Me casaría varias veces. La vida es tan linda y hay que disfrutarla”.

Por ahora, la supuesta separación entre Karina Jelinek y Flor Parise sigue siendo un enigma. Mientras tanto, sus seguidores y el mundo del espectáculo se mantienen atentos a las próximas publicaciones en redes, donde la pareja suele dejar más preguntas que certezas.

Temas Karina Jelinek
