Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise y luego borró el mensaje en redes

La historia de amor entre Karina Jelinek y Flor Parise vuelve a estar en el centro de la polémica. En las primeras horas del viernes, la modelo sorprendió a sus seguidores con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram: “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió, acompañado de un corazón blanco y la canción Espresso de Sabrina Carpenter.