Agenda para el sábado en Yerba Buena: yoga, eco canje, feria y orquídeas

Este sábado 20 de septiembre, Yerba Buena ofrece una variada agenda de actividades culturales, ambientales y recreativas para toda la familia.

Hace 1 Hs

- Yoga en el Jardín Botánico

A las 15.30, se realizará una clase abierta en Horco Molle.

- Eco Canje

Habrá dos puntos de recepción de materiales reciclables:

De 9.30 a 13, en la Casa de la Cultura (Higueritas 1850).

De 16 a 20, en SOS Tierra (avenida Perón 2700).

- XXII Exposición de Orquídeas

La muestra podrá visitarse de 10 a 13 y de 17 a 20.30 en la Casa de la Cultura. Entrada libre y gratuita.

- Circuito Verde

Desde las 14, un recorrido guiado por lugares emblemáticos de la ciudad. El punto de salida será la Oficina de Turismo (avenida Aconquija 2021). Actividad gratuita con cupos.

- Aniversario de SOS Tierra

De 16 a 23.30, feria, música en vivo, espectáculos y patio de comidas en avenida Perón 2700. Entrada libre y gratuita.

