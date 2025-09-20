Agenda para el sábado en Yerba Buena: yoga, eco canje, feria y orquídeas

- Yoga en el Jardín Botánico
A las 15.30, se realizará una clase abierta en Horco Molle.
- Eco Canje
Habrá dos puntos de recepción de materiales reciclables:
De 9.30 a 13, en la Casa de la Cultura (Higueritas 1850).
De 16 a 20, en SOS Tierra (avenida Perón 2700).
- XXII Exposición de Orquídeas
La muestra podrá visitarse de 10 a 13 y de 17 a 20.30 en la Casa de la Cultura. Entrada libre y gratuita.
- Circuito Verde
Desde las 14, un recorrido guiado por lugares emblemáticos de la ciudad. El punto de salida será la Oficina de Turismo (avenida Aconquija 2021). Actividad gratuita con cupos.
- Aniversario de SOS Tierra
De 16 a 23.30, feria, música en vivo, espectáculos y patio de comidas en avenida Perón 2700. Entrada libre y gratuita.