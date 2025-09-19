Rusia desafía nuevamente a la OTAN con violaciones al espacio aéreo de Estonia y Polonia

Rusia volvió a poner a prueba los límites de la OTAN en el este de Europa. Este viernes, Estonia y Polonia denunciaron la incursión de cazas rusos en su espacio aéreo. En el caso estonio, que había cerrado temporalmente su espacio tras la caída de varios drones rusos en Polonia el 10 de septiembre, tres aeronaves sobrevolaron su territorio durante 12 minutos. En Polonia, otros dos cazas rusos realizaron un vuelo a baja altura sobre una plataforma petrolífera en el mar Báltico.