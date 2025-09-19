“Hay música excelente escrita para musicales”: Broadway y Hollywood llegan al Teatro Alberdi

“Este concierto Pop se llama Los grandes musicales de Broadway y Hollywood y casi volvemos a los orígenes”, contó Bufo en diálogo con LA GACETA. “El primer Pop fue en 2006 y estaba pensado como una única función, pero ya se ha convertido en un mito. Este año será la segunda función de la temporada y seguramente el próximo año haremos una versión dos, porque hay muchísimos musicales que queremos interpretar”, agregó.