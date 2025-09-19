“Hay música excelente escrita para musicales”: Broadway y Hollywood llegan al Teatro Alberdi

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) celebra la llegada de la primavera con su clásico Concierto Pop, que este año alcanza su edición número 17. Bajo la dirección del maestro Roberto Bufo, la propuesta musical reúne lo mejor de los grandes musicales de Broadway y Hollywood, en un espectáculo que combina nostalgia, emoción y virtuosismo.
“Este concierto Pop se llama Los grandes musicales de Broadway y Hollywood y casi volvemos a los orígenes”, contó Bufo en diálogo con LA GACETA. “El primer Pop fue en 2006 y estaba pensado como una única función, pero ya se ha convertido en un mito. Este año será la segunda función de la temporada y seguramente el próximo año haremos una versión dos, porque hay muchísimos musicales que queremos interpretar”, agregó.
El maestro destacó la importancia de la música de los musicales, originalmente compuesta para el teatro y llevada posteriormente a la pantalla grande: “Hay música excelente escrita para musicales, y es una oportunidad única para disfrutarla en vivo”.
El concierto contará con 60 músicos en escena, además de cuatro cantantes solistas, un coro de niños y tres coros de adultos, que se unen en el medley final de La novicia rebelde. En total, más de 140 artistas participarán en este espectáculo que combina talento profesional y amateur.
Bufo también compartió detalles sobre la preparación y los nervios previos a cada función. “Siempre hay nervios, incluso hasta los grandes artistas. Lo peor es el momento antes de salir al escenario, cuando la gente todavía está acomodándose. Pero esos son los desafíos que hacen especial cada concierto”.
El director valoró además la mística del público tucumano, que suele disfrutar intensamente cada presentación. “La gente recuerda su juventud, hay nostalgia y emoción. Muchos salen llorando y eso significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo”, dijo.
Las funciones se llevarán a cabo hoy y mañana a las 21.30 en el Teatro Alberdi, y las entradas se agotan rápidamente. Bufo invitó al público a no perder la oportunidad de vivir este clásico que ya forma parte de la tradición cultural de la ciudad.
“Este concierto Pop se ha convertido en un clásico tremendo. Es siempre un gusto verlo al teatro tan lleno. Dejamos un pedacito de emoción y de música para que cada espectador se lleve un recuerdo único de la primavera”, concluyó.