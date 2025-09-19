Cena Anual del Banco de Alimentos de Tucumán 2025: un encuentro solidario que transforma vidas

Se acerca uno de los eventos más importantes del año para el Banco de Alimentos de Tucumán: su Cena Anual 2025. Con gran entusiasmo, Agustina Figueroa, presidenta de la institución, y Josefina Correa, directora ejecutiva, destacaron en LA GACETA la relevancia de esta iniciativa que permite garantizar la continuidad de los programas de asistencia y alimentación en la provincia.
“Ya no queda nada para este evento tan importante. Estamos en los últimos días y vendiendo las últimas entradas. La convocatoria es muy buena”, destacó Figueroa. Por su parte, Correa señaló que la cena “es uno de los proyectos que realizamos cada año, desde hace más de 10, y nos permite mantener la visión del Banco de Alimentos, ya que las donaciones de alimentos no siempre alcanzan”.
Gracias a la recaudación de esta cena y otras iniciativas como la “Caja de Navidad”, el Banco logra adquirir productos que no se reciben en donación y distribuirlos a 154 organizaciones sociales, alcanzando a más de 65.000 personas. Este año, además, se sumaron casi 5.000 beneficiarios más, lo que refleja la creciente necesidad en la provincia.
El 60% de los beneficiarios son niños menores de 11 años, mientras que la organización trabaja también con adultos mayores, quienes pronto podrán acceder a un mercado solidario a precio simbólico a través de un proyecto piloto.
La Cena Anual se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en Santinom y contará con la participación de la escuela de cocina del Banco, que cumple cinco años formando cocineros profesionales. “Es un proyecto social que no solo enseña nutrición y manipulación de alimentos, sino que genera oportunidades laborales, dignidad y transformación de vidas”, resaltó Correa.
El evento reunirá a unas 600 personas, un número pensado para favorecer la interacción y la rendición de cuentas sobre el impacto social del Banco. También habrá sorpresas, como el tradicional sorteo de un auto 0 km.