Cena Anual del Banco de Alimentos de Tucumán 2025: un encuentro solidario que transforma vidas

“Ya no queda nada para este evento tan importante. Estamos en los últimos días y vendiendo las últimas entradas. La convocatoria es muy buena”, destacó Figueroa. Por su parte, Correa señaló que la cena “es uno de los proyectos que realizamos cada año, desde hace más de 10, y nos permite mantener la visión del Banco de Alimentos, ya que las donaciones de alimentos no siempre alcanzan”.