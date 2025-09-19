Secciones
Expo Orquídeas en Yerba Buena: un mundo de belleza, pasión y cultura para descubrir este fin de semana

La edición número 22 se realizará este sábado y domingo en la Casa de la Cultura de Yerba Buena, con entrada libre y gratuita. Ejemplares únicos, charlas y feria de emprendedores.

Hace 1 Hs

La Casa de la Cultura de Yerba Buena (Higueritas 1850) será sede, este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de la edición número 22 de la Expo Orquídeas, evento que ya se convirtió en un clásico de la primavera tucumana. Con entrada libre y gratuita, la muestra reunirá a productores, coleccionistas y amantes de estas flores únicas, acompañada además por la feria de emprendedores locales.

Juan Antonio Corres, socio fundador de la Asociación de Orquicultores, explicó a LA GACETA que el objetivo de la entidad es “promover el cultivo de orquídeas y desmitificar varias creencias”. “No son tan caras como la gente cree, y con los cuidados adecuados pueden florecer y mantenerse perfectamente. Tucumán, por la diversidad de climas, es una provincia privilegiada para cultivarlas”, sostuvo.

Por su parte, Cristina Cortez, presidenta de la Asociación, definió a las orquídeas como “una pasión y una fascinación”. “Son 30.000 especies en todo el mundo, adaptadas a distintos climas. Hay variedades que perfuman de día, otras de noche, porque buscan a su polinizador. Es un universo que atrapa y que, como decía Darwin, tiene mucho que ver con la evolución y la capacidad de adaptación”, señaló.

Una cita con la naturaleza y la cultura

Desde el municipio de Yerba Buena, el director de Cultura, Patricio Carrasco, aclaró la importancia de este espacio. “Hace 11 años que la Expo Orquídeas forma parte de nuestra agenda cultural. Es una manera de mostrar cómo pinta la naturaleza con sus colores y detalles. Además de lo estético, cultivar estas plantas es terapéutico y conecta a las personas con un proceso de creación y cuidado”, expresó.

La exposición podrá visitarse ambos días de 10.30 a 13 y de 17 a 20.30. Además de contemplar y adquirir ejemplares, los visitantes podrán participar de talleres, charlas y recorrer la feria de emprendedores.

“Las orquídeas son fuertes, bellas y diversas. Algunos dicen que son un vicio, y quizás lo sean, porque una vez que empezás, querés tener más y más”, resumió Corres.

