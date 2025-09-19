Expo Orquídeas en Yerba Buena: un mundo de belleza, pasión y cultura para descubrir este fin de semana

Por su parte, Cristina Cortez, presidenta de la Asociación, definió a las orquídeas como “una pasión y una fascinación”. “Son 30.000 especies en todo el mundo, adaptadas a distintos climas. Hay variedades que perfuman de día, otras de noche, porque buscan a su polinizador. Es un universo que atrapa y que, como decía Darwin, tiene mucho que ver con la evolución y la capacidad de adaptación”, señaló.