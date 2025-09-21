¿Resfriado o alergia? Estas señales te pueden ayudar a distinguir los síntomas

Llegó la primavera y, con los cambios de temperatura, los síntomas respiratorios se vuelven frecuentes. Sin embargo, no siempre es sencillo diferenciar si se trata de un resfriado común o de una alergia estacional. Ambos comparten signos similares, como la congestión nasal, el goteo y la irritación ocular, lo que suele generar confusión entre los pacientes.
Los especialistas señalan que la clave está en observar la duración y el tipo de síntomas.
El resfriado, de origen viral, suele acompañarse de dolor de garganta, malestar general y, en algunos casos, fiebre leve. Generalmente se resuelve en una o dos semanas.
La alergia, en cambio, aparece de manera repentina al exponerse a polen, polvo o ácaros, y puede prolongarse durante toda la estación. No provoca fiebre ni dolores musculares, pero sí estornudos en serie, picazón en la nariz y ojos llorosos.
“El resfriado suele tener un inicio más lento y progresivo, mientras que la alergia se manifiesta de forma inmediata tras el contacto con el alérgeno”, explican los profesionales.
Para reducir las molestias, recomiendan medidas simples: en el caso de la alergia, evitar la exposición al desencadenante, ventilar los ambientes y consultar sobre el uso de antihistamínicos. Ante un resfriado, se aconseja reposo, hidratación y, si los síntomas empeoran, la consulta médica.
La diferencia no es menor: un diagnóstico correcto evita automedicaciones innecesarias y ayuda a encontrar el tratamiento más adecuado.