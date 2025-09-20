Ojos rojos, picor y lágrimas: guía simple para tratar la alergia ocular

Se viene la primavera y con la polinización y el incremento de partículas en el aire, los cuadros de alergia ocular se vuelven más frecuentes en esta época del año. Los síntomas más comunes son el enrojecimiento de los ojos, el lagrimeo excesivo, la picazón y, en algunos casos, la hinchazón de los párpados.
La Sociedad Argentina de Oftalmología (SAO) advierte que, si bien la conjuntivitis alérgica no suele ser grave, puede afectar la calidad de vida de quienes la padecen. “El picor constante y el lagrimeo dificultan tareas cotidianas, desde leer hasta manejar”, explican los especialista.
Entre las recomendaciones para aliviar los síntomas se destacan:
Evitar el rascado de los ojos, ya que empeora la irritación.
Usar lágrimas artificiales para mantener la superficie ocular hidratada.
Aplicar compresas frías para reducir la inflamación.
Mantener los ambientes ventilados pero libres de polvo y polen en exceso.
Consultar al oftalmólogo para evaluar la necesidad de colirios antihistamínicos o antiinflamatorios.
Los médicos resaltan que la automedicación con gotas con corticoides puede ser riesgosa si no se hace bajo supervisión profesional, ya que puede generar efectos secundarios graves.
La alergia ocular, además, suele estar asociada a otros cuadros alérgicos como la rinitis o el asma, por lo que se recomienda un abordaje integral con el especialista.
“Lo importante es no subestimar los síntomas y acudir a la consulta si persisten más de una semana”, remarcan desde la SAO. Con simples cuidados y un diagnóstico temprano, es posible atravesar la temporada de alergias con los ojos más saludables.