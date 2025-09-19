Netflix estrena "Black Rabbit", el thriller de Jude Law y Jason Bateman

Las miniseries se convirtieron en una de las cartas más fuertes de Netflix. Títulos como "Gambito de dama", "Así nos ven" o "Mi reno de peluche" marcaron tendencia en los últimos años. Ahora la plataforma de streaming estrenó "Black Rabbit", un policial de ocho capítulos que ya empieza a ser señalado como uno de los mejores thrillers de su catálogo.
La historia se mete en el corazón de Nueva York, donde Jake Friedken (Jude Law) dirige Black Rabbit, un restaurante y club nocturno que brilla en Manhattan. Todo cambia cuando aparece su hermano Vince (Jason Bateman), con quien arrastra un pasado cargado de heridas. Lo que parecía un nuevo comienzo pronto se convierte en una bomba a punto de estallar.
Creada por Zach Baylin (candidato al Óscar por "King Richard") y Kate Susman, la serie mezcla la tensión de un thriller con un retrato íntimo sobre la relación entre dos hermanos que se aman, pero no logran encajar. Bateman, además de coprotagonista, dirige los dos primeros episodios y define la producción como “una historia con la que cualquiera puede identificarse”.
El elenco suma nombres que refuerzan la ambición del proyecto: Cleopatra Coleman ("Rebel moon"), Amaka Okafor ("Bodies"), Ṣọpẹ Dìrísù ("Gangs of London"), Troy Kotsur ("Coda") y Odessa Young ("The staircase"), entre otros. Incluso la música juega un rol clave, como demuestra el hecho de que la cantante británica Raye interpreta un clásico en el tercer episodio.
En la producción ejecutiva también figuran pesos pesados como Michael Costigan, Ben Jackson y Brian Kavanaugh-Jones, junto a las compañías Aggregate Films y Riff Raff Entertainment. Con semejante respaldo, "Black Rabbit" se perfila como uno de los estrenos más importantes del año en Netflix.
La crítica internacional ya le dio su visto bueno. El portal CBR la definió como “uno de los mejores thrillers policiales de la plataforma”, mientras que Screen Rant destacó la interpretación de Bateman como “la mejor de su carrera”. Todo indica que "Black Rabbit" no sólo llega para enganchar a millones de espectadores, sino también para quedarse en la conversación como el sucesor natural de la serie "Ozark".