Netflix estrena "Black Rabbit", el thriller de Jude Law y Jason Bateman

La crítica internacional ya le dio su visto bueno. El portal CBR la definió como “uno de los mejores thrillers policiales de la plataforma”, mientras que Screen Rant destacó la interpretación de Bateman como “la mejor de su carrera”. Todo indica que "Black Rabbit" no sólo llega para enganchar a millones de espectadores, sino también para quedarse en la conversación como el sucesor natural de la serie "Ozark".