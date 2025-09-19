Secciones
Colapinto busca respuestas en Alpine tras un arranque complicado en Bakú

El argentino no logró adaptarse al circuito urbano, que lo castigó con baches y curvas lentas. Mientras su compañero Gasly consiguió una leve mejoría, Colapinto reconoció que deberán trabajar fuerte para llegar competitivos a la clasificación

Franco mejora y marca 1:43.322, ubicándose en el puesto 16. Franco mejora y marca 1:43.322, ubicándose en el puesto 16. @AlpineF1Team
Hace 2 Hs

El inicio del Gran Premio de Azerbaiyán no dejó buenas sensaciones en Alpine. Los intentos de ajustar la puesta a punto no alcanzaron y Franco Colapinto cerró un viernes complicado, con resultados que lo dejaron en el fondo de la tabla y con la necesidad de reaccionar en la jornada del sábado. 

El piloto argentino se ubicó 19° en la primera tanda de entrenamientos libres, apenas por delante de Pierre Gasly. En la segunda sesión, en cambio, no pudo escapar del último lugar (20°), mientras que su compañero logró cierta mejoría y escaló hasta el 16°.

“Nos está costando mucho esta pista, con muchos baches y curvas lentas. No estamos encontrando el balance”, explicó Colapinto, que utilizó un set up con escasa carga aerodinámica, similar al de Monza, buscando ganar velocidad en las rectas. La estrategia, sin embargo, lo condicionó en los tramos más trabados del circuito urbano de Bakú.

El propio piloto reconoció el progreso parcial del auto de Gasly, aunque se mostró autocrítico. “Pierre hizo unos cambios que ayudaron, mejoró un poquito algunas cosas, pero fue un día difícil. Estamos muy, muy lejos y hay que laburar para mañana”, señaló el joven de 22 años.

Lo que viene en Azerbaiyán

El sábado ofrecerá nuevas oportunidades para revertir la imagen: a las 5.30 se disputará la tercera práctica libre, mientras que desde las 9.00 se desarrollará la clasificación que ordenará la grilla de partida. Toda la actividad del GP se podrá seguir por Fox Sports, Disney+ Premium. 

Temas Fox SportsArgentinaPierre GaslyAzerbaiyánFranco Colapinto
