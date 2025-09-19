Secciones
Wise Latin America busca emprendedoras en ciencia y tecnología del NOA

El programa internacional, que recibirá postulaciones hasta el 24 de septiembre, hará una primera parada en la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Tucumán.

PARA MUJERES DEL NOA. El programa comienza en la UTN y cierra con un encuentro en el IAE Business School de Buenos Aires. / ARCHIVO LA GACETA PARA MUJERES DEL NOA. El programa comienza en la UTN y cierra con un encuentro en el IAE Business School de Buenos Aires. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

El Norte argentino ya forma parte de una red que busca transformar el futuro con mirada femenina. Wise Latin America (#WiseLatinAmerica), el programa internacional que promueve la creación y el crecimiento de emprendimientos liderados por mujeres en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), llega a Tucumán con una propuesta de formación, mentorías y networking.

La iniciativa es impulsada por EmprendeIAE, el centro de investigación y acción del IAE Business School que desde 1999 motiva a emprender con impacto, y que apuesta a generar valor mediante empresas innovadoras y sostenibles.

Si bien la convocatoria está relacionada con la tecnología, también se admiten las disciplinas vinculadas a las áreas de Artes.

Estas son algunas fechas importantes

Las interesadas en participar pueden postularse hasta el 24 de septiembre de 2025. La invitación consiste en formar parte de una comunidad que apoya la innovación; conecta talentos, y abre puertas para que más mujeres del NOA lideren el futuro de la ciencia y la tecnología. 

En esta edición el programa se desarrollará entre octubre y noviembre con un total de ocho seminarios. El primero será el 1 de octubre en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-Facultad Regional Tucumán), con un encuentro presencial en la sede de Rivadavia 1.050, San Miguel de Tucumán. Luego habrá seis seminarios virtuales y, finalmente, un cierre presencial el 7 de noviembre en el campus del IAE Business School en Buenos Aires.

Todas las mujeres de Tucumán que tengan un emprendimiento relacionado a los temas de interés del programa ya pueden postularse de manera online en el formulario disponible en este enlace: lnkd.in/dgAUhBDY

Lo que se verá

Las temáticas recorrerán todo el proceso emprendedor: detección de oportunidades; innovación; financiamiento de startups; marketing; ventas; herramientas clave y cómo contar una historia que convenza a la hora de presentar un proyecto. Además, habrá una etapa de mentorías a medida con seis sesiones virtuales de dos horas cada una a cargo de especialistas.

Una de las grandes novedades de esta edición es el curso Scaling up pensado para acompañar a las emprendedoras que ya pasaron por Wise y buscan llevar sus proyectos a un nivel más avanzado, con estrategias de escalamiento sostenible e internacionalización.

