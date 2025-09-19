Wise Latin America busca emprendedoras en ciencia y tecnología del NOA

En esta edición el programa se desarrollará entre octubre y noviembre con un total de ocho seminarios. El primero será el 1 de octubre en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-Facultad Regional Tucumán), con un encuentro presencial en la sede de Rivadavia 1.050, San Miguel de Tucumán. Luego habrá seis seminarios virtuales y, finalmente, un cierre presencial el 7 de noviembre en el campus del IAE Business School en Buenos Aires.