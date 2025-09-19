¿Cómo estará el clima durante el fin de semana del Día de la Primavera?

A partir del sábado por la noche, un frente frío impulsará la actividad de lluvias y tormentas hacia el sur y centro del Litoral. Esta situación continuará durante el domingo por las provincias del noreste argentino. Se espera que esta línea de tormentas organizada se mueva con fuerza e intensidad severa en la primera mitad del día, en un entorno muy inestable. En el centro y norte del Litoral, podrían producirse episodios significativos de granizo y fuertes ráfagas, junto con intensa actividad eléctrica.