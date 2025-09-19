Secciones
¿Cómo estará el clima durante el fin de semana del Día de la Primavera?

La primavera debutará con bajo perfil con varios amaneceres con mínima de 10°, aunque se recuperará por la tarde, lo que configurará una semana con mucha amplitud térmica.

El fin de semana del día de la primavera en Argentina se perfila con condiciones climáticas inestables, según el meteorólogo Christian Garavaglia de Meteored. Se anticipan lluvias fuertes, intensa actividad eléctrica y la posibilidad de granizo que se desarrollarán entre el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre. Estas condiciones afectarán principalmente al centro y noreste del país, incluyendo áreas de la región núcleo y el noreste argentino.

El sábado se espera que las precipitaciones comiencen de forma aislada durante la tarde, que se intensifiquen por la noche y se extiendan durante el domingo. Se prevé que los acumulados de lluvia puedan superar los 50 mm en algunas zonas, con ráfagas de viento del este que podrían alcanzar hasta 60 km/h. 

Durante el sábado, las provincias centrales vivirán el pico de inestabilidad, con lluvias y tormentas de variada intensidad. La previsión indica que el fenómeno se reactivará desde San Luis, La Pampa y el sur de Córdoba, avanzando hacia el este con tormentas fuertes y localmente severas. A medida que transcurra la jornada, la provincia de Buenos Aires aparecerá como la zona más comprometida.

A partir del sábado por la noche, un frente frío impulsará la actividad de lluvias y tormentas hacia el sur y centro del Litoral. Esta situación continuará durante el domingo por las provincias del noreste argentino. Se espera que esta línea de tormentas organizada se mueva con fuerza e intensidad severa en la primera mitad del día, en un entorno muy inestable. En el centro y norte del Litoral, podrían producirse episodios significativos de granizo y fuertes ráfagas, junto con intensa actividad eléctrica.

Para la región central, el domingo se anticipa con abundante nubosidad y cierta inestabilidad, mientras que la probabilidad de lluvias aisladas será baja tras el paso del frente del sábado. Los vientos del sur y el ingreso de aire frío provocarán un descenso general de las temperaturas, dando inicio a la nueva estación de primavera.

