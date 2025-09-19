Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Netflix: ¿quién es la famosa cantante que estará en Envidiosa 3?

La nueva entrega de la serie, programada para 2026, tendrá la participación de una conocida figura de la música nacional.

Griselda Siciliani protagoniza Envidiosa, la serie que es furor en Netflix Griselda Siciliani protagoniza "Envidiosa", la serie que es furor en Netflix
Hace 1 Hs

Netflix se prepara para estrenar Envidiosa 3, la comedia que muestra los enredos amorosos de Victoria Mori, interpretada por Griselda Siciliani. La tercera temporada mantiene el estilo que la convirtió en un éxito de la plataforma de streaming pero también suma novedades en el elenco con la incorporación de una famosa cantante.

Si bien aún no se oficializó la fecha de estreno, la producción confirmó que la tercera temporada iniciará su rodaje en los próximos meses. De acuerdo con los plazos de filmación, se estima que los capítulos inéditos estarán disponibles en la plataforma a principios de 2026. Los seguidores de la serie mantienen alta la expectativa, anticipando los posibles desarrollos en la trama.

Quién es la famosa cantante que estará en la tercera temporada de Envidiosa

Meses atrás, Nicki Nicole contó que se sumará a la tercer temporada de Envidiosa. Esta participación mostrará la faceta actoral de cantante rosarina aunque todavía no trascendió cómo será su personaje ni tampoco en cuánto capítulos estará.

Nicki Nicole se sumará a la tercer temporada de Envidiosa Nicki Nicole se sumará a la tercer temporada de Envidiosa Netflix

Envidiosa es una de las series argentinas más exitosas de la plataforma, por lo que se mantiene entre lo más visto por los suscriptores. La trama de la serie trata sobre lo que vive y siente el personaje al que Griselda Siciliani le pone cuerpo y voz: Vicky. Ella, en silencio, sufre envidia cada vez que sus amigas se casan antes que ella. 

Harta, antes de cumplir 40, le da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan o lo deja. Pero nada resulta como lo esperaba y Vicky intenta rearmar su vida en busca de un nuevo hombre para concretar su sueño de casarse, sin saber que en este viaje se encontrará a sí misma.

Temas Griselda SicilianiNicki Nicole
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Envidiosa 3 llega a Netflix: Cuándo se podrá ver y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

Envidiosa 3 llega a Netflix: Cuándo se podrá ver y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

Flor Vigna confesó que tiene charlas profundas con ChatGPT: Mi psicóloga no tenía turno

Flor Vigna confesó que tiene charlas profundas con ChatGPT: "Mi psicóloga no tenía turno"

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
2

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
4

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo
6

Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Más Noticias
Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Comentarios