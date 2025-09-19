Netflix: ¿quién es la famosa cantante que estará en Envidiosa 3?

Netflix se prepara para estrenar Envidiosa 3, la comedia que muestra los enredos amorosos de Victoria Mori, interpretada por Griselda Siciliani. La tercera temporada mantiene el estilo que la convirtió en un éxito de la plataforma de streaming pero también suma novedades en el elenco con la incorporación de una famosa cantante.
Si bien aún no se oficializó la fecha de estreno, la producción confirmó que la tercera temporada iniciará su rodaje en los próximos meses. De acuerdo con los plazos de filmación, se estima que los capítulos inéditos estarán disponibles en la plataforma a principios de 2026. Los seguidores de la serie mantienen alta la expectativa, anticipando los posibles desarrollos en la trama.
Quién es la famosa cantante que estará en la tercera temporada de Envidiosa
Meses atrás, Nicki Nicole contó que se sumará a la tercer temporada de Envidiosa. Esta participación mostrará la faceta actoral de cantante rosarina aunque todavía no trascendió cómo será su personaje ni tampoco en cuánto capítulos estará.
Envidiosa es una de las series argentinas más exitosas de la plataforma, por lo que se mantiene entre lo más visto por los suscriptores. La trama de la serie trata sobre lo que vive y siente el personaje al que Griselda Siciliani le pone cuerpo y voz: Vicky. Ella, en silencio, sufre envidia cada vez que sus amigas se casan antes que ella.
Harta, antes de cumplir 40, le da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan o lo deja. Pero nada resulta como lo esperaba y Vicky intenta rearmar su vida en busca de un nuevo hombre para concretar su sueño de casarse, sin saber que en este viaje se encontrará a sí misma.