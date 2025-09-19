Netflix: ¿quién es la famosa cantante que estará en Envidiosa 3?

Envidiosa es una de las series argentinas más exitosas de la plataforma, por lo que se mantiene entre lo más visto por los suscriptores. La trama de la serie trata sobre lo que vive y siente el personaje al que Griselda Siciliani le pone cuerpo y voz: Vicky. Ella, en silencio, sufre envidia cada vez que sus amigas se casan antes que ella.