Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Uno de los candidatos presentes resumió así la línea que se bajó desde la Presidencia: “Lo que tenemos que transmitir es que el pasado es caos, inflación y corrupción. Y el presente es un momento que hay que valorar y cuidar después del esfuerzo que se hizo. Después de la estabilidad que se logró se viene un crecimiento. Los embates en el Congreso lo que hicieron fue frenar ese crecimiento. Tenemos que hablar de ese pasado al que no se quiere volver y de ese futuro que necesita tener más sostenibilidad y que está bajo bombardeo opositor. Esas son las cosas que hay que explicar”.