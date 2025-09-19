Cuánto tiempo hay que caminar al día para mejorar la circulación de la sangre en las piernas

La idea detrás de esta duración mínima es que al caminar durante ese tiempo, se activa de manera constante la bomba muscular, lo que facilita el retorno de la sangre al corazón y reduce el riesgo de acumulación de sangre en las extremidades. Además, caminar media hora al día también tiene otros efectos positivos en la salud, como el control del peso corporal y la mejora de la resistencia cardiovascular, que contribuyen indirectamente a un mejor flujo sanguíneo.