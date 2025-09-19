El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Los días más calurosos de la semana se sucederán hoy y mañana, antes del ingreso de un frente que ocasionaría precipitaciones y provocaría el descenso de la temperatura, de acuerdo con el el pronóstico del tiempo. La máxima de este viernes llegaría hasta los 35 °C.
El viernes comenzó con el cielo despejado, una humedad cercana al 80% y una temperatura mínima de 21 °C. La nubosidad fue de apenas un 20% mientras que los vientos fueron suaves del noroeste.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan para el mediodía una temperatura de 31 °C, mientras que la sensación térmica rozaría los 33 °C. La nubosidad rondaría el 30% y la humedad se mantendría por encima del 50%.
Durante la tarde se registraría la máxima de 35 °C mientras que la sensación térmica llegaría a los 38 °C. La humedad descenderá hasta el 33% mientras que la nubosidad se mantendrá en un 40%.
El calor cederá algunos grados durante la noche, aunque la térmica se mantendría en 26 °C. La humedad sería del 70% mientras que la nubosidad ascendería al 40%. Se esperan vientos suaves del noroeste.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
Los informes del SMN permiten pronosticar para el sábado condiciones del tiempo similares, con nubosidad relativamente baja y una temperatura mínima de 21 °C. La máxima llegaría hasta los 34 °C, con una sensación térmica de 35 °C.
Para el domingo se anuncia el ingreso de un frente nuboso que provocaría lluvias durante la mañana y provocaría el descenso drástico de la temperatura. La mínima sería de 18 °C mientras que la máxima no superaría los 24 °C.