Fuerte intervención del Banco Central para tratar de aplacar el valor del dólar

El dólar no se baja del techo de la banda de flotación cambiaria. Por eso, en el segundo día consecutivo, el Banco Central (BCRA) tuvo que salir a vender U$S 379 millones en el mercado de cambios, con el fin de frenar una escalada de la divisa estadounidense, en otra jornada con tensiones políticas. Luego de la venta por U$S 53 millones del miércoles, la entidad que dirige Santiago Bausili tuvo que intervenir ante la volatilidad que ha generado el cruce entre el presidente Javier Milei y el Congreso Nacional, debido a una serie de leyes que el Gobierno vetó porque, según su entender, pone en riesgo el equilibrio fiscal.
La fuerte demanda del dólar se reflejó en el volumen del mercado que llegó ayer a U$S 590 millones, lo que implica que el BCRA puso casi dos tercios de la oferta total de la jornada. El miércoles, el volumen había alcanzado U$S 386 millones.
Con todo, las reservas internacionales brutas retrocedieron U$S 370 millones hasta U$S 39.407 millones. La aceleración en la dinámica de ventas, con 25 ruedas en el horizonte hasta las elecciones, generan duda en los inversores sobre nuevas medidas, puntualiza el reporte diario de Portfolio Personal Inversiones (PPI).
Tras la intervención del Central en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista finalizó nuevamente en el techo de la banda, en $ 1.474,50. A su vez, el A3500 (promedio de tres momentos del día) subió 0,2% hasta $ 1.474,30. En esta línea, el Contado con Liquidación (CCL) Senebi se disparó 3,8% hasta $ 1.555 por unidad. A su vez, el mayorista operó en $1.474,50 para la venta, en el límite superior de la banda cambiaria. Mientras que el “blue” saltó 20 pesos y se ubicó en $1.510. El minorista de referencia, finalmente, cerró en $ 1.495.
Futuros de dólar
El interés abierto en futuros de dólar se disparó en U$S 430 millones, el mayor incremento en 92 ruedas, lo que refleja una fuerte intervención del Banco Central, indica PPI. El aumento se concentró en las posiciones de mayo (+U$S143 millones), noviembre (+U$S119 millones) y octubre (+U$S82 millones). En contraste, septiembre cayó en U$S 68 millones, aunque esto no implica ausencia de intervención: la Tasa Nominal Anual (TNA) cerró en 7,7%, evidenciando una marcada divergencia frente a la TNA de octubre (36%). En otras palabras, el BCRA incentivó activamente a los inversores a posicionarse en este contrato en lugar del spot, al fijarlo apenas 0,24% por encima de este último.
La caída del valor de los bonos entre 30 y 40%, como consecuencia de la incertidumbre cambiaria que golpea duro al mercado institucional, produjo un descalabro en el balance patrimonial de las ALyC (Agentes de Liquidación y Compensación). Acusa, la mayoría, pérdidas contables en la valuación de sus carteras de inversión y cuando superan el límite del 15% en su patrimonio neto, tienen la obligación de comunicarlo como “hecho relevante” a la Comisión Nacional de Valores. Las primeras en hacerlo, hasta ahora, fueron la sociedad de bolsa Balanz y Napoli Inversiones SA. Sin embargo, fuentes del sector, aclaran que eso no significa que se hayan desencuadrado del requisito mínimo de patrimonio neto, que actualmente equivale a 470.350 UVA, o $ 747 millones. Desde temprano, los asesores de la mayor parte de los 289 agentes asociados a BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) recibieron llamadas de su clientela, preocupada por la noticia publicada en la página de la Comisión Nacional de Valores y cómo afectaría tanto a sus inversiones como a la entidad que se las administra.