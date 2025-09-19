Fuerte intervención del Banco Central para tratar de aplacar el valor del dólar

La caída del valor de los bonos entre 30 y 40%, como consecuencia de la incertidumbre cambiaria que golpea duro al mercado institucional, produjo un descalabro en el balance patrimonial de las ALyC (Agentes de Liquidación y Compensación). Acusa, la mayoría, pérdidas contables en la valuación de sus carteras de inversión y cuando superan el límite del 15% en su patrimonio neto, tienen la obligación de comunicarlo como “hecho relevante” a la Comisión Nacional de Valores. Las primeras en hacerlo, hasta ahora, fueron la sociedad de bolsa Balanz y Napoli Inversiones SA. Sin embargo, fuentes del sector, aclaran que eso no significa que se hayan desencuadrado del requisito mínimo de patrimonio neto, que actualmente equivale a 470.350 UVA, o $ 747 millones. Desde temprano, los asesores de la mayor parte de los 289 agentes asociados a BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) recibieron llamadas de su clientela, preocupada por la noticia publicada en la página de la Comisión Nacional de Valores y cómo afectaría tanto a sus inversiones como a la entidad que se las administra.