¿Qué pasa si tomás té de menta todas las noches?

Tomar una taza de té de menta por la noche se volvió una costumbre para muchos argentinos que buscan un descanso más reparador y remedios naturales para malestares cotidianos. Preparado con hojas de Mentha piperita (o menta común), esta infusión sin teína aporta efectos relajantes, digestivos y antiinflamatorios que pueden mejorar la calidad del sueño y el bienestar general cuando se incorpora con moderación a la rutina nocturna.