Cartas de lectores: Día del Jubilado

Un tucumano considerado en la historia por su brillante carrera militar, y en sus dos mandatos como el mejor presidente de la República Argentina, hoy olvidado por los políticos en primer lugar por sus comprovincianos, ordenó y puso en vigencia el 20 de septiembre de 1909 la primera ley de Jubilación N°4.349, beneficiando a cientos de miles de trabajadores que en su vejez quedaban desprotegidos “por los políticos” que los usaron, como está sucediendo hasta hoy. Humildemente, todos los años el dia 20 de septiembre “los viejos” nos saludamos entre nosotros celebrando el Día del Jubilado. De las autoridades políticas, ni una palabra, ni soñar que concejales, legisladores, diputados y senadores se animen aunque más no sea a mirar por un minuto el retrato del general Julio Argentino Roca. Años ha pusieron como homenaje nombre y apellido a una importante calle avenida al sud de esta ciudad pero, cuándo no, una mano política municipal para quedar bien “con los de arriba” “le cortó un brazo” al llegar a la avenida Leandro Alem, rebautizando hacia adelante con el nombre y apellido de un recientemente presidente fallecido que no “le ata” ni los botines al general Julio Argentino Roca.