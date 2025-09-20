Secciones
Adiós a la alergia primaveral: tres infusiones naturales que ayudan a aliviar los síntomas

Si bien la medicación recetada por un especialista sigue siendo la herramienta principal para el tratamiento, existen infusiones naturales que pueden ayudar a complementar los cuidados y aliviar los malestares de manera sencilla y económica.

Hace 1 Hs

Con la llegada de la primavera en Argentina, las alergias estacionales se convierten en un verdadero problema para miles de personas. Estornudos constantes, congestión nasal, ojos llorosos y cansancio son algunos de los síntomas más frecuentes que se disparan por la polinización de árboles, malezas y pastos.

Cómo diferenciar la alergia primaveral de un resfrío

La alergia suele confundirse con un resfrío común, pero hay señales que permiten distinguirla. Mientras el resfrío aparece de forma repentina y se cura en pocos días, la alergia primaveral puede extenderse durante varias semanas, especialmente en días de viento o después de tormentas. Sus síntomas incluyen:

Secreción y congestión nasal.

Estornudos repetitivos.

Ojos irritados y lagrimeo.

Tos seca o con silbidos.

Picazón en garganta, nariz o piel.

En cambio, la lluvia suele aliviar las molestias, ya que limpia el aire de polen.

Tres infusiones naturales para aliviar la alergia primaveral

1. Rooibos: antioxidante y antiinflamatorio

El té rooibos, de origen sudafricano, es una de las infusiones más recomendadas para reforzar el sistema inmunológico. No contiene teína, es rico en minerales como hierro, calcio y zinc, y su alto contenido de vitamina C ayuda a disminuir la inflamación y fortalecer las defensas. Su sabor dulce lo convierte en una opción agradable para beber todos los días.

2. Menta: descongestiona y calma la tos

La infusión de hojas de menta es muy conocida por mejorar la digestión, pero también es aliada contra las alergias. El mentol actúa como descongestivo natural, abre las vías respiratorias y calma la irritación provocada por la tos crónica. Además, sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas la hacen ideal para esta época del año.

3. Ortiga verde: depurativa y fortalecedora

La infusión de ortiga verde, utilizada desde la medicina tradicional, tiene propiedades depurativas y diuréticas. Su consumo regular puede contribuir a disminuir los síntomas de la alergia gracias a su capacidad de reforzar el sistema inmunológico y reducir la reacción del organismo frente al polen.

Consejos extra para reducir los síntomas de la alergia

Además de incorporar estas infusiones naturales, los especialistas recomiendan:

Ventilar la casa en horarios de baja concentración de polen (mañana temprano o noche).

Usar anteojos de sol para proteger los ojos.

Evitar secar la ropa al aire libre en días de viento.

Consultar siempre a un médico antes de iniciar tratamientos complementarios.

