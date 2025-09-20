Adiós a la alergia primaveral: tres infusiones naturales que ayudan a aliviar los síntomas

El té rooibos, de origen sudafricano, es una de las infusiones más recomendadas para reforzar el sistema inmunológico. No contiene teína, es rico en minerales como hierro, calcio y zinc, y su alto contenido de vitamina C ayuda a disminuir la inflamación y fortalecer las defensas. Su sabor dulce lo convierte en una opción agradable para beber todos los días.