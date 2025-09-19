Riesgos con vehículos secuestrados y abandonados ===

Hace pocas semanas se informó de un operativo de compactación de 3.000 vehículos en el área de la Policía Vial; también, que en marzo pasado se llevó a cabo un procedimiento similar en el predio de Viamonte e Italia de la Municipalidad capitalina. Este último caso dio lugar a una debate en agosto en el Concejo Deliberante, a propósito de los vehículos en desuso secuestrados, muchos de los cuales se encuentran retenidos por falta de resolución de causas judiciales. En ese predio municipal se da una situación especialmente compleja ya que hay allí un establecimiento para atención de niños con capacidades especiales, que pueden verse afectados por la contaminación originada en esas chatarras. La magnitud del problema fue planteada en la Legislatura en 2024, cuando se presentó un proyecto para compactar vehículos provenientes de actividades delictivas, con la idea de descomprimir los predios de secuestros judiciales, que entonces albergaban alrededor de 30.000 autos con más de 20 años de antigüedad.