Jaldo gestionó en Buenos Aires recursos para obras de infraestructura en Tucumán

En ese sentido, precisó: “Algunas cuentan con financiamiento internacional, otras, financiamiento de la Nación, pero de recursos que le debe la Nación a la Provincia. Lo que hicimos es compensación de deuda. O sea, que aquellas deudas que tiene la Nación para con la Provincia, nosotros no hemos pedido los recursos para gastos corrientes. No lo hemos pedido nosotros para pagar sueldo. Nosotros hemos querido que lo que nos debe la Nación y el convenio que hemos firmado de compensación de deuda, nos den primero con destino específico y luego para obras de infraestructura en toda la provincia de Tucumán”.