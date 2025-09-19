Espacio DAR: diseño, arte y solidaridad

Objetivo benéfico

La muestra tiene un objetivo benéfico ya que todo lo recaudado será destinado a la Fundación de Albergues Infantiles (FAI), que trabaja desde hace 33 años con niños en situación de calle. “FAI es un hogar donde los chicos encuentran una vida familiar: duermen, comen, van a la escuela, reciben atención médica y se los acompaña emocionalmente. Espacio DAR es para nosotros una bendición porque nos ayuda, nos visibiliza y nos permite contar lo que hacemos”, expresó Dolores Alfieri, representante de la institución.