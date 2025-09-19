Espacio DAR: diseño, arte y solidaridad

En el hotel Sheraton se presentaron los detalles de la nueva edición de Espacio DAR, la tradicional muestra de diseño, arquitectura, arte y paisajismo que este año llega a su undécima edición.
“Siempre buscamos rescatar edificios y patrimonios históricos de la provincia para que no se tiren abajo, restaurarlos y ponerlos nuevamente en funcionamiento”, explicó el diseñador y uno de los organizadores Omar Farhat.
Este 2025 la muestra tiene lugar en una casa de alto valor patrimonial que estaba muy deteriorada, que hoy luce transformada gracias al trabajo de 33 espacios intervenidos, con propuestas que van desde lo tradicional hasta lo más vanguardista. El evento podrá visitarse desde hoy y hasta el 12 de octubre. Esta edición incorpora una galería de arte con 30 obras seleccionadas entre más de 110 proyectos presentados.
La presentación oficial contó con la presencia de siete jurados que llegaron a Tucumán para evaluar los trabajos en cada rubro.
“Me sorprendió el nivel. Muy prolijo, estilos muy ‘clean’, de avanzada y con una gran búsqueda de materiales nuevos”, destacó la diseñadora Mónica Melhem.
La paisajista Maggie Cabannagh resaltó la riqueza natural de la provincia. “Me emocionó la floración de los lapachos. También me sorprendieron los jardines porque se usaron muchas plantas nativas y descubrís los espacios de a poco, no de golpe”, expresó.
El arquitecto Santiago Fernández Rey, parte de la organización, contó que el edificio que hoy alberga la iniciativa era la antigua Sociedad Extranjera y estaba abandonado. “Vimos el potencial que tenía y surgió todo el proceso de recuperación hasta llegar a este resultado. Este año participaron muchos estudios jóvenes que sorprendieron con su nivel, lo que confirma que somos un semillero de talentos”, señaló.
Objetivo benéfico
La muestra tiene un objetivo benéfico ya que todo lo recaudado será destinado a la Fundación de Albergues Infantiles (FAI), que trabaja desde hace 33 años con niños en situación de calle. “FAI es un hogar donde los chicos encuentran una vida familiar: duermen, comen, van a la escuela, reciben atención médica y se los acompaña emocionalmente. Espacio DAR es para nosotros una bendición porque nos ayuda, nos visibiliza y nos permite contar lo que hacemos”, expresó Dolores Alfieri, representante de la institución.
“Queremos invitar a todo el público a disfrutar de esta experiencia única de arte y diseño, que además tiene un fin solidario. Los esperamos”, concluyó Farhat.