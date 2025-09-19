El Ballet Estable recrea dos títulos clásicos

La propuesta invita a recorrer dos universos distintos pero igualmente cautivantes. Por un lado, se recreará el segundo acto de “Giselle”, una obra romántica con música de Adolphe Adam, en una historia con libreto de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges y Théophile Gautier que cuenta la trágica relación entre una bella joven campesina y un noble disfrazado que se enamoran, pero cuando su verdadera identidad es revelada por su rival, ella enloquece y muere de angustia. Después de su muerte, es convocada desde su tumba a la vengativa y mortal hermandad de las Wilis, fantasmas de mujeres solteras que murieron después de ser traicionadas por sus amantes. Su atmósfera romántica y sobrenatural remite a sentimientos de amor, traición y perdón en un bosque encantado.