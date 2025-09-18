Pedro Robles, el jockey que nunca olvida sus raíces, estará en el "Batalla"

Lo ganó hace 27 años

En 1998 ganó el Gran Premio “Batalla de Tucumán” conduciendo al tordillo Ornamentado. Hoy, 27 años después, el “Chilila” volverá a probar suerte en la carrera que marcó su vida. En esta edición estará sobre la montura de Smashing Master, un ejemplar que viene de imponerse en un cotejo condicional de 1.300 metros y ahora enfrentará el desafío mayor de los 2.200 metros del “Batalla”. “Ganar el Batalla fue como tocar el cielo con las manos. Tuve la suerte de ganar muchas carreras importantes y tal vez de mayor prestigio a nivel internacional, pero eso fue algo maravilloso”, recordó y luego se metió de lleno en la carrera del miércoles. “Lo noté bastante bien a Smashing Master en la partida final. Es un caballo galopador, y si bien la distancia es más larga que la que viene corriendo, llega en buena forma. La carrera es muy exigente, con rivales de experiencia como He’s A Rockstar y Dr. Legasov. Me contaron que este último hizo ejercicios brillantes y además ya ganó el año pasado el Batalla”, analizó.