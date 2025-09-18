Fernando Burlando reveló las causas de la muerte de Silvina Luna, según las últimas pericias

Candalaft también recordó los detalles de las primeras operaciones de Luna en la clínica Full Esthetic: “La primera intervención a Silvina Luna, según la ficha suscripta por el imputado, se realizó el 3 de octubre de 2011. Consistió en una lipoaspiración en diversas zonas y la aplicación de su resultado con cien centímetros cúbicos de PMMA. Un mes después, el 23 de noviembre, se realizó una nueva consulta en la que se dejó constancia de que la paciente no estaba conforme y requería un mayor volumen. Aunque el profesional le había indicado que los resultados se veían a los 60 días, igualmente le inyectó con microcánulas treinta centímetros cúbicos más en cada glúteo y quince en cada muslo”.