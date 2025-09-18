Fernando Burlando reveló las causas de la muerte de Silvina Luna, según las últimas pericias

En las últimas horas, un nuevo informe pericial arrojó luz sobre las verdaderas causas de la muerte de Silvina Luna. Según informó su abogado, Fernando Burlando, la actriz falleció a raíz de un tromboembolismo pulmonar, consecuencia de una sepsis originada en una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño.
“Esta diligencia que realizó el cuerpo médico forense me da muchísima tranquilidad, porque obviamente no contábamos con esta información en el juicio, pero la Justicia no se corrió ni un centímetro de su camino, si fue muy lenta”, señaló Burlando en diálogo con El diario de Mariana (América).
La actriz había sido operada años atrás por el cirujano Aníbal Lotocki, condenado en otro juicio por lesiones graves. Burlando volvió a insistir en la gravedad de lo que se encontró en el cuerpo de la modelo: “Yo entiendo que ustedes digan que la cantidad no es importante, pero la cantidad que tenía Silvina le generaba impedimento para movilizarse, era infernal”.
El letrado también advirtió sobre la procedencia del material inyectado: “Probamos que el producto que se encontraba en laboratorios no era el que usaba este hombre. Es un material industrial el que tienen las chicas en su cuerpo, que no tiene nada que ver”.
El límite judicial en el caso Lotocki
Pese a las nuevas pericias, el futuro judicial de Lotocki parece no cambiar. El periodista Martín Candalaft explicó en el mismo programa: “Como ya lo condenaron por las lesiones graves, no lo pueden volver a investigar por la muerte. Se puede comprobar que todas esas lesiones graves llevaron a Silvina a la muerte, pero no lo pueden volver a investigar por algo por lo que ya lo condenaron”.
Candalaft también recordó los detalles de las primeras operaciones de Luna en la clínica Full Esthetic: “La primera intervención a Silvina Luna, según la ficha suscripta por el imputado, se realizó el 3 de octubre de 2011. Consistió en una lipoaspiración en diversas zonas y la aplicación de su resultado con cien centímetros cúbicos de PMMA. Un mes después, el 23 de noviembre, se realizó una nueva consulta en la que se dejó constancia de que la paciente no estaba conforme y requería un mayor volumen. Aunque el profesional le había indicado que los resultados se veían a los 60 días, igualmente le inyectó con microcánulas treinta centímetros cúbicos más en cada glúteo y quince en cada muslo”.
La confirmación de las causas de la muerte de Silvina Luna vuelve a reavivar el debate sobre las consecuencias de las prácticas médicas de Lotocki y el impacto que estas tuvieron en la vida de la actriz, cuyo caso sigue conmoviendo al país.