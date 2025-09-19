Septiembre Musical: encuentros gratuitos con el jazz, el rock y los creadores locales

El jazz tiene su rincón reservado en Papaya Bar (Balcarce 527), donde desde las 21 actuará la Casper Quartet con su propuesta groove íntima y envolvente inspirada en standars del latin jazz y la improvisación, con Alan Fernández (piano), Bruno Solito (trombón), Manolo Herrera (bajo) y Martín Gramajo (percusión). “Su sonido evoca momentos de contemplación: un café bajo la lluvia, una tarde serena frente al mar para tener una experiencia sonora de bolsillo, en la cual cada nota invita a la pausa y al disfrute”, anticipan los músicos.