Septiembre Musical: encuentros gratuitos con el jazz, el rock y los creadores locales

El ciclo gratuito Cultura Bar del Septiembre Musical se despliega en diferentes espacios para mostrar el abanico de géneros que conforman la noche tucumana a cargo de artistas locales.
El jazz tiene su rincón reservado en Papaya Bar (Balcarce 527), donde desde las 21 actuará la Casper Quartet con su propuesta groove íntima y envolvente inspirada en standars del latin jazz y la improvisación, con Alan Fernández (piano), Bruno Solito (trombón), Manolo Herrera (bajo) y Martín Gramajo (percusión). “Su sonido evoca momentos de contemplación: un café bajo la lluvia, una tarde serena frente al mar para tener una experiencia sonora de bolsillo, en la cual cada nota invita a la pausa y al disfrute”, anticipan los músicos.
El rock y el blues llegará en formato power trío a El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), con The Vultures -integrada por Rodrigo Manzur, Gervasio Gentilini y Fernando Altamirano- e influencias de Stevie Ray Vaughan, Led Zeppelin, Richie Kotzen y John Mayer, más aportes propios en sus riffs. En simultáneo, el grupo Huellas actuará en Kalma Resto-Bar (Mitre y Moreno, Simoca), con repertorio folclórico.
Cantautores
Berdiosque y Carlitos Andujar compartirán la noche desde las 22 en El Bajón de Yaggi (General Paz 1.208), con el propósito común de construir climas desde sus historias personales relatadas en temas de sus autorías.
El proyecto solista de Bernarda Diosque -Berdiosque como síntesis artística- se expresa en formato acústico electrónico, acompañada por Meri Lacroix y Nicolás Gabriel.
Andújar trabaja desde el indie, el folclore y el pop alternativo desde 2008. Con tres discos editados de forma independiente, sus canciones celebran la belleza de lo simple, lo cotidiano y lo afectivo.