Secciones
EspectáculosSEPTIEMBRE MUSICAL

Septiembre Musical: encuentros gratuitos con el jazz, el rock y los creadores locales

Casper Quartet acerca un sonido íntimo y envolvente y The Vultures, la pura potencia del rock.

CANTAUTOR. Carlitos Andujar llevará sus canciones a El Bajón de Yaggi. CANTAUTOR. Carlitos Andujar llevará sus canciones a El Bajón de Yaggi.
Hace 5 Hs

El ciclo gratuito Cultura Bar del Septiembre Musical se despliega en diferentes espacios para mostrar el abanico de géneros que conforman la noche tucumana a cargo de artistas locales.

El jazz tiene su rincón reservado en Papaya Bar (Balcarce 527), donde desde las 21 actuará la Casper Quartet con su propuesta groove íntima y envolvente inspirada en standars del latin jazz y la improvisación, con Alan Fernández (piano), Bruno Solito (trombón), Manolo Herrera (bajo) y Martín Gramajo (percusión). “Su sonido evoca momentos de contemplación: un café bajo la lluvia, una tarde serena frente al mar para tener una experiencia sonora de bolsillo, en la cual cada nota invita a la pausa y al disfrute”, anticipan los músicos.

El rock y el blues llegará en formato power trío a El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), con The Vultures -integrada por Rodrigo Manzur, Gervasio Gentilini y Fernando Altamirano- e influencias de Stevie Ray Vaughan, Led Zeppelin, Richie Kotzen y John Mayer, más aportes propios en sus riffs. En simultáneo, el grupo Huellas actuará en Kalma Resto-Bar (Mitre y Moreno, Simoca), con repertorio folclórico.

Cantautores

Berdiosque y Carlitos Andujar compartirán la noche desde las 22 en El Bajón de Yaggi (General Paz 1.208), con el propósito común de construir climas desde sus historias personales relatadas en temas de sus autorías.

El proyecto solista de Bernarda Diosque -Berdiosque como síntesis artística- se expresa en formato acústico electrónico, acompañada por Meri Lacroix y Nicolás Gabriel.

Andújar trabaja desde el indie, el folclore y el pop alternativo desde 2008. Con tres discos editados de forma independiente, sus canciones celebran la belleza de lo simple, lo cotidiano y lo afectivo.

Temas Tafí ViejoSeptiembre Musical
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”
1

Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”

La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán
2

La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón
3

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar
4

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel
6

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

Más Noticias
Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Reino Unido recibe a Donald Trump en visita de Estado

Reino Unido recibe a Donald Trump en visita de Estado

Europa propone más impuestos y sanciones a Israel

Europa propone más impuestos y sanciones a Israel

¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?

¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?

La polémica por la cara de Celeste Cid y el derecho a envejecer

La polémica por la cara de Celeste Cid y el derecho a envejecer

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios