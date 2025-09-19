Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 19 de septiembre en Argentina se celebra el Día del Chamamé, creado en conmemoración de la fecha de fallecimiento del artista correntino Mario del Tránsito Cocomarola, considerado uno de los máximos exponentes del género. La efeméride se creó en 2009 a través de la Ley N° 26.558 y originalmente se celebraba en Corrientes, una de las provincias referentes en el género, pero con el tiempo se extendió a lo largo y ancho del país.
El "Taita" del Chamamé murió el 19 de septiembre de 1974 a los 56 años luego de sufrir una hemorragia interna en una operación de vesícula. Durante su carrera registró más de 200 canciones en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), entre las que se destacan Kilómetro 11, Retorno, Mírame y Amor supremo.
En tanto, el 19 de septiembre se recuerda la sentencia al represor Miguel Etchecolatz, uno de los principales responsables del secuestro y la muerte de muchísimos argentinos desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina, que en 2006 fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata. Al ex policía lo condenaron "por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983". Esta fue una de las nueve veces que Etchecolatz recibió prisión perpetua (1986, 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2021), que fueron unificadas en una única pena de reclusión perpetua.
El 19 de septiembre en Argentina también se destacan las efemérides del Día del Preceptor y el Día del Instrumentador Quirúrgico. El primero se creó para reconocer su tarea pedagógica dentro de las escuelas y es un día especialmente dedicado a los preceptores, que también celebran el Día del Auxiliar Docente, Preceptor o Celador todos los 7 de septiembre. Por su parte, el Día del Instrumentador Quirúrgico se estableció para homenajear al Dr. Guillermo Bosch Arana, pionero en este rubro en el país y fundador de la primera Escuela de Instrumentación Quirúrgica en el Hospital Argerich.
Efemérides 19 de septiembre
1580 – Liberación de Miguel de Cervantes de su cautiverio de Argel.
1783 – Primera experiencia de vuelo en globo realizada por los hermanos Montgolfier, en Versalles (Francia).
1821 – El fuerte de El Callao cae bajo el poder del Gral. San Martín, procedente de Chile.
1854 – Nace Florentino Ameghino, notable paleontólogo.
1870 – En el marco de la Guerra franco-prusiana, los alemanes inician el sitio de París. Durará 135 días.
1873 – Segundo Viernes Negro: quiebra el banco Jay Cooke & Co., causando pánico financiero.
1893 – Nueva Zelanda se convierte en el primer país en otorgar a todas las mujeres el derecho al voto.
1899 – Perdón público en Francia al capitán judío Alfred Dreyfus.
1911 – Nace William Golding, escritor. Autor de "El señor de las moscas".
1928 – Nace Adam West, actor que personificó a Batman.
1928 – Walt Disney estrena el cortometraje "Steam Boat Willie", primera película sonora de dibujos animados, con Mickey Mouse de protagonista.
1948 – Nace el actor británico Jeremy Irons.
1952 – En EE.UU. ―en pleno macartismo―, el Gobierno prohíbe al actor británico Charles Chaplin entrar en el país después de su viaje en barco a Inglaterra.
1955 – Tras la renuncia del general Juan Domingo Perón, se forma una Junta Militar, que establece la plena vigencia del estado de sitio.
1957 – En el área de pruebas atómicas de Nevada EE.UU. detona por primera vez una bomba atómica
1968 – Muere John William Cooke, líder del ala izquierda del peronismo hasta su muerte.
1972 – Utilización por primera vez de la carta-bomba, nuevo procedimiento para asesinar a distancia. La víctima fue un miembro de la embajada de Israel en Londres.
1974 – Nace Jimmy Fallon, actor, cantante y presentador estadounidense.
1981 – En el Central Park de New York, el dúo Simon and Garfunkel se reúne para un recital gratuito.
1985 – Terremoto en la Ciudad de México destroza la ciudad, dejando un total de más de 10.000 muertos.
1985 – Muere Italo Calvino, escritor italiano.
1991 – Cerca de Volturno (Alpes italianos), unos turistas alemanes descubren los restos de un ser humano que vivió hacia el 3300 a.C. Será bautizado Ötzi.
1994 – Haití es invadida por más de 24.000 soldados estadounidenses.
1994 – Muere Alberto Closas, actor argentino nacido en España.
1995 -El terrorista estadounidense Unabomber consigue que su manifiesto, «La sociedad industrial y su futuro», sea publicado en el Washington Post y el New York Times.
2006 – El ex policía argentino Miguel Etchecolatz es condenado a reclusión perpetua al ser encontrado culpable del delito de genocidio.
2014 – La compañía china de Internet Alibaba debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de la historia.
2015 – En Miami (Estados Unidos) finaliza sus transmisiones Sábado gigante con Don Francisco, el programa de mayor duración en la historia de la televisión mundial con 53 años al aire ininterrumpidamente.
2017 – Terremoto en la ciudad de México deja 370 muertos y 7289 heridos. Ocurrió el mismo día que se llevaba a cabo un simulacro por el 32º aniversario del sismo sucedido en 1985.