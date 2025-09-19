Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 19 de septiembre se recuerda la sentencia al represor Miguel Etchecolatz, uno de los principales responsables del secuestro y la muerte de muchísimos argentinos desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina, que en 2006 fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata. Al ex policía lo condenaron "por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983". Esta fue una de las nueve veces que Etchecolatz recibió prisión perpetua (1986, 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2021), que fueron unificadas en una única pena de reclusión perpetua.