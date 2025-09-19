Secciones
Números de Oro

Los Números de Oro de LA GACETA del 19 de septiembre de 2025
Los Números de Oro de LA GACETA del 19 de septiembre de 2025
Hace 5 Hs
Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”
1

La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán
2

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón
3

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar
4

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel
6

Comentarios