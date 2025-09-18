Secciones
Celebración en Marcos Paz: la Leona Victoria Sauze volverá a jugar en Tucumán Rugby

Con el pase interfederativo confirmado, la medallista olímpica vestirá nuevamente los colores del "Verdinegro", el club de sus amores. Los detalles.

El regreso de La Leona Victoria Sauze a Tucumán Rugby ya es un hecho y Marcos Paz se viste de fiesta para recibir a una de sus hijas más ilustres. En las últimas horas, el boletín confirmó su pase interfederativo desde River Plate al "Verdinegro", un trámite que habilita a la mediocampista a volver a jugar en la Federación Tucumana.

Sauze, nacida en Tucumán en julio de 1991, dio sus primeros pasos en la cancha de Tucumán Rugby y desde muy joven fue seguida de cerca por el Seleccionado. El gran salto llegó cuando se mudó a Buenos Aires para sumarse a River y ser dirigida por Sergio “Cachito” Vigil. Recién en 2017 logró meterse de lleno en el plantel de Las Leonas, bajo la conducción de Carlos “Chapa” Retegui, y a partir de allí comenzaron los grandes logros.

En 2018 alcanzó la medalla de bronce en el Champions Trophy y el oro en los Juegos Panamericanos, que volvió a conquistar en 2019. La cima llegó en Tokio 2020 con la histórica medalla de plata olímpica, que la convirtió en la primera tucumana en alcanzar semejante hito. Ese logro no solo marcó su carrera, sino que también escribió una página dorada para el deporte provincial.

La historia de éxitos continuó con la Hockey Pro League 2022, donde obtuvo la medalla de oro, y el subcampeonato mundial del mismo año. En 2023 volvió a consagrarse campeona panamericana, clasificando a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Las Leonas se colgaron la medalla de bronce. Así, Sauze se convirtió en la primera tucumana con dos preseas olímpicas.

Una fiesta en Marcos Paz

El boletín confirmó que “Vicky” jugará en el bloque A de Tucumán Rugby, aunque todavía no está definido si debutará este fin de semana, en el partido del sábado a las 16.30 ante Universitario como visitante. Lo cierto; es que en Marcos Paz celebran la vuelta de su gran referente, la misma que en 2023 había confesado que volver a ponerse la camiseta "verdinegra" después de 11 años fue una experiencia inolvidable.

Hoy, con un recorrido internacional que la convirtió en referente indiscutida, Sauze regresa a su primer amor. Marcos Paz late con orgullo y se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del hockey tucumano, ahora con una Leona de nivel mundial otra vez defendiendo los colores que la vieron nacer.

