Celebración en Marcos Paz: la Leona Victoria Sauze volverá a jugar en Tucumán Rugby

Sauze, nacida en Tucumán en julio de 1991, dio sus primeros pasos en la cancha de Tucumán Rugby y desde muy joven fue seguida de cerca por el Seleccionado. El gran salto llegó cuando se mudó a Buenos Aires para sumarse a River y ser dirigida por Sergio “Cachito” Vigil. Recién en 2017 logró meterse de lleno en el plantel de Las Leonas, bajo la conducción de Carlos “Chapa” Retegui, y a partir de allí comenzaron los grandes logros.