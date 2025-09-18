El INCAA confirma el cierre de Cine Ar TV y pone en duda el futuro de Cine Ar Play

Una plataforma con valor cultural incalculable

Creada en 2015, la plataforma Cine Ar Play funciona en el centro de datos de ARSAT, fue desarrollada con tecnología propia y se paga en pesos. Cuenta con más de dos millones de usuarios registrados en la Argentina y el exterior, con un catálogo que combina estrenos recientes, clásicos nacionales y títulos de difícil acceso en otras plataformas.