El INCAA confirma el cierre de Cine Ar TV y pone en duda el futuro de Cine Ar Play

Actualmente, tanto Cine Ar TV como Cine Ar Play funcionan con apenas diez operarios: cinco de planta y cinco contratados, quienes soportan una fuerte sobrecarga laboral tras la drástica reducción de personal aplicada en 2024.

Hace 3 Hs

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) vuelve a pasar la motosierra. Según reveló el periodista Diego Batlle en OtrosCines.com, el organismo confirmó que en breve dejará de operar la señal Cine Ar TV, mientras que el destino de la plataforma de streaming Cine Ar Play permanece incierto.

El anuncio a los trabajadores

De acuerdo con la información publicada por Batlle, el gerente general del INCAA, Carlos Vargas Eguinoa, comunicó a los escasos empleados que aún mantienen en funcionamiento los servicios que la señal televisiva será desmantelada en los próximos días.

Actualmente, tanto Cine Ar TV como Cine Ar Play funcionan con apenas diez operarios: cinco de planta y cinco contratados, quienes soportan una fuerte sobrecarga laboral tras la drástica reducción de personal aplicada en 2024.

Vargas exigió a los trabajadores de planta que en un plazo máximo de 10 días opten entre aceptar un retiro voluntario o pasar a disponibilidad. Los contratados, en tanto, verían renovados sus vínculos solo hasta fin de año.

El costo operativo y la política de ajuste

El propio INCAA informó que la operatoria conjunta de Cine Ar Play, Cine Ar TV y Cine Ar Estrenos demanda alrededor de 330.000 dólares anuales (unos 495 millones de pesos al tipo de cambio actual), lo que representa apenas el 0,9% del presupuesto total del organismo, estimado en 53.000 millones de pesos.

Aun así, la gestión encabezada por Carlos Pirovano avanza en la desarticulación de estos espacios de difusión del cine argentino. La estrategia oficial, según detalló Batlle, es privatizar Cine Ar Play. En caso de no encontrar comprador, no se descarta su cierre definitivo.

Una plataforma con valor cultural incalculable

Creada en 2015, la plataforma Cine Ar Play funciona en el centro de datos de ARSAT, fue desarrollada con tecnología propia y se paga en pesos. Cuenta con más de dos millones de usuarios registrados en la Argentina y el exterior, con un catálogo que combina estrenos recientes, clásicos nacionales y títulos de difícil acceso en otras plataformas.

Por su alcance federal, Cine Ar Play se transformó en una herramienta clave para llevar el cine argentino a localidades que no cuentan con salas. Sin embargo, el desinterés de la actual gestión por sostener este patrimonio cultural amenaza con su desaparición.

Una política cultural en jaque

El cierre de Cine Ar TV y la posible pérdida de Cine Ar Play confirman el retroceso en las políticas de fomento y difusión del cine argentino. Para gran parte del sector audiovisual, la medida representa no solo un golpe a la industria, sino también un empobrecimiento cultural al dejar sin acceso a millones de espectadores a contenidos nacionales.

Mientras tanto, la incertidumbre se multiplica entre los trabajadores y usuarios, que ven cómo el símbolo del cine argentino en la televisión y el streaming corre el riesgo de desaparecer.

