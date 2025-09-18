Secciones
Mourinho regresó a Benfica tras 25 años y lanzó una frase que conmovió a los hinchas

El técnico firmó por dos temporadas y debutará en la Primeira Liga este fin de semana.

Hace 3 Hs

El estadio Da Luz fue el escenario donde José Mourinho volvió a Benfica tras 25 años. El club lo presentó como su nuevo entrenador por dos temporadas, en reemplazo de Bruno Lage, cesado tras la caída ante Qarabag en Champions League.

Rui Costa, presidente del club, destacó que el fichaje de Mourinho representa un regreso histórico. El técnico, con experiencia en nueve equipos de elite y títulos de liga, Champions y Europa League, vuelve al lugar donde inició su carrera en 2000.

Durante su presentación, Mourinho afirmó sentirse honrado y comprometido. Aclaró que no vuelve para celebrar su pasado, sino para construir un nuevo capítulo en Benfica. “Viviré para el Benfica, esa es mi misión”, declaró ante la prensa.

El contexto deportivo es complejo: el equipo marcha sexto en la Primeira Liga, con cinco puntos menos que el líder, y sufrió un duro golpe en la Champions. Además, perdió la final de la Copa de Portugal y tiene un calendario exigente por delante.

Un debut esperado

El debut oficial del entrenador será ante Gil Vicente, en la séptima fecha del torneo local. Los hinchas esperan que su regreso marque un punto de inflexión y permita al Benfica recuperar protagonismo internacional.

