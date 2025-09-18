Secciones
DeportesFútbol

"Un poco cobarde": el fuerte descargo del fanático de Liverpool que se enfrentó al "Cholo" Simeone

El hincha de los "Red" Jonny Poulter negó insultos racistas y acusó al DT argentino del Atlético Madrid de alimentar rumores.

Un poco cobarde: el fuerte descargo del fanático de Liverpool que se enfrentó al Cholo Simeone
Hace 3 Hs

La tensión entre Atlético Madrid y Liverpool en Anfield derivó en un cruce entre Diego Simeone y un hincha inglés, identificado como Jonny Poulter. El aficionado explicó en redes que su gesto fue un insulto aislado y negó acusaciones de racismo o alusiones a la guerra de Malvinas.

Según Poulter, todo comenzó cuando Simeone y su asistente celebraron el empate frente a la grada local. La hinchada reaccionó y él respondió con un gesto obsceno, pero aclaró que nunca dijo nada discriminatorio. Más tarde, criticó al entrenador por no aclarar la situación y permitir que crecieran rumores.

El fanático calificó la actitud del argentino como cobarde y aseguró que incluso recibió un escupitajo de un integrante del cuerpo técnico "colchonero". Sus declaraciones fueron reproducidas por medios británicos y españoles, lo que amplió el debate.

Por su parte, Simeone admitió que perdió la calma y fue expulsado tras la derrota 3-2 en Anfield. Reconoció que no fue justificable, pero se quejó de los insultos recibidos durante todo el partido. También pidió que se tomen medidas para sancionar a quienes incurren en esas conductas desde las tribunas.

Repercusiones en la prensa

El entrenador señaló que los protagonistas deben evitar reaccionar, aunque reconoció que la situación fue límite. Mientras tanto, Poulter insistió en que nunca mencionó temas sensibles y que fue víctima de un malentendido que se multiplicó en redes sociales.

Temas Reino UnidoDiego SimeoneClub Atlético de MadridChampions LeagueArgentinaLiverpool Football ClubSeptember
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
1

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
2

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord
4

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
5

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
6

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Más Noticias
Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Video: el tucumano Tomás Cuello sufrió una escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

Video: el tucumano Tomás Cuello sufrió una escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

Briatore reveló un llamado de Checo Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

Briatore reveló un llamado de "Checo" Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Comentarios