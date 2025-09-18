"Un poco cobarde": el fuerte descargo del fanático de Liverpool que se enfrentó al "Cholo" Simeone

La tensión entre Atlético Madrid y Liverpool en Anfield derivó en un cruce entre Diego Simeone y un hincha inglés, identificado como Jonny Poulter. El aficionado explicó en redes que su gesto fue un insulto aislado y negó acusaciones de racismo o alusiones a la guerra de Malvinas.
Según Poulter, todo comenzó cuando Simeone y su asistente celebraron el empate frente a la grada local. La hinchada reaccionó y él respondió con un gesto obsceno, pero aclaró que nunca dijo nada discriminatorio. Más tarde, criticó al entrenador por no aclarar la situación y permitir que crecieran rumores.
El fanático calificó la actitud del argentino como cobarde y aseguró que incluso recibió un escupitajo de un integrante del cuerpo técnico "colchonero". Sus declaraciones fueron reproducidas por medios británicos y españoles, lo que amplió el debate.
Por su parte, Simeone admitió que perdió la calma y fue expulsado tras la derrota 3-2 en Anfield. Reconoció que no fue justificable, pero se quejó de los insultos recibidos durante todo el partido. También pidió que se tomen medidas para sancionar a quienes incurren en esas conductas desde las tribunas.
Iâm all for a bit of banter between Simeone and the Liverpool fans, but the member of Simeoneâs staff spitting at a Liverpool fan on 13 seconds is disgusting and vile ð¤¢— Lea (@Lea_EFC) September 18, 2025
This mf needs banning from the game â pic.twitter.com/oaNliay6xz
Repercusiones en la prensa
El entrenador señaló que los protagonistas deben evitar reaccionar, aunque reconoció que la situación fue límite. Mientras tanto, Poulter insistió en que nunca mencionó temas sensibles y que fue víctima de un malentendido que se multiplicó en redes sociales.