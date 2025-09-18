Secciones
DeportesFútbol

La inesperada reacción de Dani Alves al recibir una camiseta de Boca Juniors

El brasileño simuló una presentación en La Bombonera y las imágenes explotaron en Instagram.

La inesperada reacción de Dani Alves al recibir una camiseta de Boca Juniors
Hace 3 Hs

Lejos de los grandes estadios, Dani Alves protagonizó un episodio inesperado que rápidamente se hizo viral: recibió una camiseta de Boca Juniors y simuló una presentación en La Bombonera, saludando a una tribuna imaginaria, mostrando el escudo y golpeándose el pecho como si cumpliera un viejo sueño.

La situación surgió a partir de un posteo de Sol Sheckler, pareja de Eduardo Salvio, exjugador  del "Xeneize". La escena encajó en una tradición de admiración que figuras internacionales tienen hacia el club argentino, como Neymar intercambiando camisetas con Leandro Paredes o Felipe Melo posando con una casaca histórica de Diego Maradona.

Durante su carrera, Alves levantó 43 títulos en Europa, cifra que luego superó Lionel Messi. Tras su paso por Barcelona, regresó a Sudamérica con San Pablo, volvió brevemente al Barça en 2021 y se incorporó a Pumas en México en 2022. Pero su carrera se vio frenada por una denuncia en España, que lo obligó a rescindir su contrato y atravesar un largo proceso judicial.

Aunque fue absuelto y recuperó la libertad condicional, el lateral se retiró del fútbol profesional. Sin embargo, enfrenta una demanda millonaria: deberá pagar 5 millones de dólares a Pumas por incumplimiento de contrato, tras haber disputado apenas 13 partidos en la institución mexicana.

Decisión final del TAS

El club mexicano informó que el Tribunal Arbitral del Deporte confirmó que Pumas actuó conforme a derecho al rescindir el contrato en 2023, dejando sin efecto la indemnización que la FIFA había establecido a favor del brasileño. De esta forma, el vínculo se cerró en términos legales y Alves quedó definitivamente alejado de las canchas.

Temas EspañaLionel MessiDiego Armando MaradonaClub Atlético Boca JuniorsFútbol Club BarcelonaAmérica del SurLeandro ParedesDani Alves
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
1

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
2

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord
4

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
5

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
6

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Más Noticias
Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Video: el tucumano Tomás Cuello sufrió una escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

Video: el tucumano Tomás Cuello sufrió una escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

Briatore reveló un llamado de Checo Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

Briatore reveló un llamado de "Checo" Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Comentarios