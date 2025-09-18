La inesperada reacción de Dani Alves al recibir una camiseta de Boca Juniors

Lejos de los grandes estadios, Dani Alves protagonizó un episodio inesperado que rápidamente se hizo viral: recibió una camiseta de Boca Juniors y simuló una presentación en La Bombonera, saludando a una tribuna imaginaria, mostrando el escudo y golpeándose el pecho como si cumpliera un viejo sueño.
La situación surgió a partir de un posteo de Sol Sheckler, pareja de Eduardo Salvio, exjugador del "Xeneize". La escena encajó en una tradición de admiración que figuras internacionales tienen hacia el club argentino, como Neymar intercambiando camisetas con Leandro Paredes o Felipe Melo posando con una casaca histórica de Diego Maradona.
ð§ð·DANI ALVES, ya retirado del fÃºtbol, practicÃ³ una 'PRESENTACIÃN' como REFUERZO de BOCA JUNIORS en LA BOMBONERA. ð pic.twitter.com/qSW4hVYjk6— Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 18, 2025
Durante su carrera, Alves levantó 43 títulos en Europa, cifra que luego superó Lionel Messi. Tras su paso por Barcelona, regresó a Sudamérica con San Pablo, volvió brevemente al Barça en 2021 y se incorporó a Pumas en México en 2022. Pero su carrera se vio frenada por una denuncia en España, que lo obligó a rescindir su contrato y atravesar un largo proceso judicial.
Aunque fue absuelto y recuperó la libertad condicional, el lateral se retiró del fútbol profesional. Sin embargo, enfrenta una demanda millonaria: deberá pagar 5 millones de dólares a Pumas por incumplimiento de contrato, tras haber disputado apenas 13 partidos en la institución mexicana.
Decisión final del TAS
El club mexicano informó que el Tribunal Arbitral del Deporte confirmó que Pumas actuó conforme a derecho al rescindir el contrato en 2023, dejando sin efecto la indemnización que la FIFA había establecido a favor del brasileño. De esta forma, el vínculo se cerró en términos legales y Alves quedó definitivamente alejado de las canchas.