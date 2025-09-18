La inesperada reacción de Dani Alves al recibir una camiseta de Boca Juniors

Durante su carrera, Alves levantó 43 títulos en Europa, cifra que luego superó Lionel Messi. Tras su paso por Barcelona, regresó a Sudamérica con San Pablo, volvió brevemente al Barça en 2021 y se incorporó a Pumas en México en 2022. Pero su carrera se vio frenada por una denuncia en España, que lo obligó a rescindir su contrato y atravesar un largo proceso judicial.