Ascendió con San Martín, se casó con una tucumana, planea radicarse en la provincia y sueña con volver a La Ciudadela

Durante su visita también recorrió otros capítulos de su trayectoria; su paso por Italia, donde aprendió de un fútbol táctico y muy estructurado; su experiencia en Perú con Sport Boys, con la dificultad de jugar en la altura; y su expectativa de conseguir una nueva oportunidad en el exterior. “Hoy soy feliz en Tucumán. Vine, me enamoré de la ciudad, del club y conocí a mi mujer”, resumió Altuna, quien dejó abierta la puerta para volver a vestir la camiseta de San Martín.