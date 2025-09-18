Ascendió con San Martín, se casó con una tucumana, planea radicarse en la provincia y sueña con volver a La Ciudadela

Alejandro Altuna pasó por “Fuerte al medio”; habló de su presente y, sobre todo, de lo que significan San Martín y Tucumán en su vida.
El volante nacido en Laborde (Córdoba) reconoció que el ascenso de 2018 marcó un antes y un después en su carrera: “Fue mi punto más alto a nivel deportivo y también el momento más feliz en lo emocional. Pasé dos años increíbles en Tucumán. San Martín representa algo muy importante en mi vida. En Tucumán me siento en mi casa”, aseguró.
Radicado en la provincia junto a su esposa tucumana, Altuna confesó que piensa establecerse definitivamente. “Lo charlamos con mi mujer y creo que me va a tocar ceder. Me siento muy cómodo, tengo amigos y la familia de ella me recibió de maravillas”, dijo. Incluso, se ilusiona con un posible retorno a La Ciudadela: “Sería un orgullo aportar mi experiencia para que el club vuelva a Primera”, dijo con una sonrisa.
Además, recordó con emoción la remontada contra Villa Dálmine en 2018 y el gol de Juan Galeano: “Fue un desahogo enorme. Sentíamos que hubiera sido injusto perder el campeonato de esa manera”. También valoró la presión del hincha en Bolívar y Pellegrini: “Es la más linda que un jugador puede tener. Lo que viví en La Ciudadela no lo viví en ningún otro lugar”, advirtió.
Durante su visita también recorrió otros capítulos de su trayectoria; su paso por Italia, donde aprendió de un fútbol táctico y muy estructurado; su experiencia en Perú con Sport Boys, con la dificultad de jugar en la altura; y su expectativa de conseguir una nueva oportunidad en el exterior. “Hoy soy feliz en Tucumán. Vine, me enamoré de la ciudad, del club y conocí a mi mujer”, resumió Altuna, quien dejó abierta la puerta para volver a vestir la camiseta de San Martín.