Cristiano Rattazzi sobre la suba del dólar: “No hay razón para espantarse”

El CEO del Grupo Modena, volvió al país tras pasar tres meses en Europa y analizó la coyuntura político-económica de la Argentina.

Cristiano Rattazzi sobre la suba del dólar: “No hay razón para espantarse”
Hace 1 Hs

El reconocido empresario Cristiano Rattazzi, CEO del Grupo Modena, volvió al país tras pasar tres meses en Europa y analizó la coyuntura político-económica de la Argentina. Pese al aumento del dólar y a la suba del riesgo país, pidió calma y destacó que “no hay ninguna razón de espantarse”.

“El país está mucho más complicado”

En diálogo con Radio Mitre, Rattazzi aseguró que la situación local se agravó durante los últimos meses:

“El país está mucho más complicado de cuando me fui”, expresó.

El empresario atribuyó parte de los problemas actuales al clima de confrontación política y llamó a un tono más conciliador por parte del presidente Javier Milei:

“La soberbia y la ira no es buena consejera. Insultar a la gente, enojarse, no sirve. El mundo sigue adelante, hay que hablar con todos”.

El elogio a Milei y el plan económico

Pese a sus críticas, Rattazzi reconoció los aciertos iniciales de la gestión:

“El programa económico del Gobierno era genial. El primer año funcionó extraordinariamente. Javier Milei es un genio en el sector económico, tiene un pensamiento extraordinario y está preparadísimo”.

Sin embargo, advirtió que es necesario realizar ajustes ante la caída de la confianza financiera.

“Cuando el riesgo país se va arriba a 1200, es grave”

El empresario alertó sobre el impacto de la suba del riesgo país y de las tasas de interés:

“Cuando el riesgo país se va arriba a 1200 y pico, veo una frenada de todos en la confianza en la Argentina. Y eso es grave. Las tasas de interés están demasiado altas, eso frena”.

Respecto al dólar, sostuvo que debe ser el mercado el que determine su valor:

“Somos un gobierno liberal, la libertad dice que el dólar haga lo que quiera. Hay que manejar bien la economía para que no se vaya arriba, pero tiene que ser libre y tener un valor fijado por el mercado”.

Y agregó:

“No hay ninguna razón de espantarse porque el dólar está un poco alto”.

Críticas al Congreso y advertencias políticas

Rattazzi también cuestionó al Congreso por aprobar leyes sin definir su financiamiento:

“Que el Congreso pueda votar leyes sin decir de dónde viene la financiación, no. Eso es un disparate”.

En lo político, advirtió sobre intentos de desestabilización y pidió fortalecer el apoyo legislativo al Gobierno:

“Es muy importante que puedan poner diputados y senadores que estén a favor, por lo menos para empatar un poco. Esa es la razón de las elecciones”.

Optimismo a futuro

Finalmente, el empresario se mostró confiado en que el rumbo económico puede consolidarse:

“Creo en lo que está haciendo Milei, creo en una Argentina en la cual mis hijos y mis nietos van a vivir mejor, en un país más respetado. Hay que mejorar la calidad de la gente, pero Milei sabe lo que hace y puede ser un gran presidente”.

