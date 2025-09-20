La estudiante N°1 de la USP-T ya cura a niños como lo hacía su madre y va por más
Ximena Anael Álvarez egresó de Medicina con un promedio de 9,10. Mientras hace la residencia, proyecta un programa de atención neurológica para los más pequeños. Su historia forma parte de la serie de LA GACETA por el Día del Estudiante.
RESIDENTE RECIÉN GRADUADA. A los 25 años, Ximena Anael Álvarez hace guardias en pediatría y neonatología con un objetivo profesional claro. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular