Secciones
SociedadEducación

La estudiante N°1 de la USP-T ya cura a niños como lo hacía su madre y va por más

Ximena Anael Álvarez egresó de Medicina con un promedio de 9,10. Mientras hace la residencia, proyecta un programa de atención neurológica para los más pequeños. Su historia forma parte de la serie de LA GACETA por el Día del Estudiante.

RESIDENTE RECIÉN GRADUADA. A los 25 años, Ximena Anael Álvarez hace guardias en pediatría y neonatología con un objetivo profesional claro. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO RESIDENTE RECIÉN GRADUADA. A los 25 años, Ximena Anael Álvarez hace guardias en pediatría y neonatología con un objetivo profesional claro. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánUniversidad San Pablo-TArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Lo más popular
Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre
1

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!
3

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
4

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
5

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina
6

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

Más Noticias
Una tucumana conquistó el Kilimanjaro, la cumbre conocida como El techo de África

Una tucumana conquistó el Kilimanjaro, la cumbre conocida como "El techo de África"

¿Cuál es la reconocida pasta dental que sigue prohibida por la Anmat y por qué?

¿Cuál es la reconocida pasta dental que sigue prohibida por la Anmat y por qué?

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Comentarios