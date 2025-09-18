“Que tu solidaridad siga siempre presente”: cómo tu herencia puede ayudar a otros con "Legados Solidarios"

Cuando alguien fallece sin herederos ni testamento, todos sus bienes pasan al Estado, que luego los vende. Por eso, dejar un legado solidario asegura que los recursos tengan un impacto concreto en la comunidad. Norma, quien destinó parte de su herencia a UNICEF con apoyo familiar, explicó: “Yo tengo familia, pero tiene de todo. Hay que darle a los que no tienen. Hay tantos niños y niñas que nos necesitan”.