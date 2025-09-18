Para todos los gustos: conocé la agenda del Septiembre Musical para este fin de semana

Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601) – 21:00 horas: El Ballet Estable de la Provincia de Tucumán vuelve a desplegar toda su elegancia y virtuosismo en el escenario del Teatro San Martín, con dos títulos emblemáticos de la danza clásica: Giselle y Raymonda. La propuesta invita a sumergirse en dos universos distintos pero igualmente cautivantes. Por un lado, el segundo acto de Giselle, con su atmósfera romántica y sobrenatural, donde los sentimientos de amor, traición y perdón cobran vida en un bosque encantado habitado por las míticas willis. Por el otro, el brillante Grand Pas Classique de Raymonda, una pieza de corte majestuoso que exige a los bailarines precisión, gracia y destreza técnica, y que se ha convertido en uno de los fragmentos más celebrados del repertorio internacional. Entrada General: $10.000 – Jubilados y estudiantes $5.000. Disponibles en culturadetucuman.entradanet.com y boleterías de Teatro Orestes Caviglia y Teatro San Martín.