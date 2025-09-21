Qué hacer en el domingo 21 de septiembre en San Miguel de Tucumán

10 a 13 y 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
11 - City Tour del Bus Turístico por lugares notables de la ciudad. Salida desde Plaza Independencia (Laprida primera cuadra). Inscripciones mediante QR en la parada de calle Laprida 50 o en linktr.ee/busturisticosmt.
16 - Paseo histórico y cultural en el Bus Turístico. Salida desde Plaza Independencia.
16 a 21 - Feria Manantial Sur (av. Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón).
16 a 23 - Feria Parque Quinto Centenario (av. Belgrano 4200).
16 a 22 - Feria de Artesanos en el polo gastronómico del Parque El Provincial (av. Roca y Chacabuco).
16 a 23 - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda (av. Mate de Luna y caminería central).
17 a 00 - Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda (calle Asunción).
17 a 00 - Feria Gourmet en el Parque El Provincial (av. Roca y 9 de Julio).
18 a 21 - En Plaza Independencia se realizará la tercera edición de la muestra de K-pop y danza “Villains on the Street”. Shows de hip hop, danzas árabes, afro y random dance de K-pop. Entrada libre y gratuita.
18 - Segunda jornada del Festival de Rock “Primavera en el Palacio”, en el Palacio de los Deportes. Actuarán Plazoleta All Star, Banda del Río Salí, Los Niños de la Latin Jazz y Marimbanda. Entrada libre.
18 a 22 - Feria sobre Ruedas en el Palacio de los Deportes, acompañando el festival de rock.