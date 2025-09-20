Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

9.30 - Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Inscripciones: linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
10 - Inauguración de las obras de revalorización del Monumento al Jubilado, en el Parque 9 de Julio.
10 a 13 y 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
11 - Paseo gratuito del Bus Turístico por el histórico Barrio Ciudadela. Salida desde Plaza Independencia (Laprida primera cuadra). Inscripciones mediante QR en la parada de calle Laprida 50 o en linktr.ee/busturisticosmt.
16 - Tradicional paseo guiado histórico y cultural en el Bus Turístico. Salida desde plaza Independencia.
16 a 23 - Festival de Hip Hop “Esquinas Vol. 2”, en la Casa de la Cultura Municipal (Parque 9 de Julio). Entrada libre y gratuita. Habrá batallas de rap y danza, DJ, graffitis y shows en vivo.
16 a 23 - Feria gastronómica “Esquina de Sabores”, en la Casa de la Cultura Municipal, acompañando el festival de Hip Hop.
16 a 21 - Feria Manantial Sur (av. Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón).
16 a 22 - Feria de Artesanos en el polo gastronómico del Parque El Provincial (av. Roca y Chacabuco).
16 a 23 - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda (av. Mate de Luna y caminería central).
17 a 00 - Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda (calle Asunción).
17 a 00 - Feria Gourmet en el Parque El Provincial (av. Roca y 9 de Julio).
17 a 22 - Expo Joven 2025 en el Parque 9 de Julio (av. Soldati al 400). Conciertos de bandas locales, rap, k-pop y sorteos. Entrada libre y gratuita.
18 - Primera jornada del Festival de Rock “Primavera en el Palacio”, en el Palacio de los Deportes (Parque 9 de Julio). Tocan Nagual, Karma Sudaka, Aneurixma, Harlem, Antigua Rocca y Potreros del rock. Entrada libre.
18 a 23 - Feria sobre Ruedas en el Palacio de los Deportes, acompañando el festival de rock.
21 - En el Teatro Rosita Ávila (Las Piedras 1550) se presenta “Freak Show”, obra escrita y dirigida por Martín Giner. Entradas: entradas.smt.gob.ar o en boletería del teatro.