Zafra 2025: el sector azucarero asegura que se está cumpliendo con el cupo de bioetanol

"Este indicador es muy importante para cumplir el objetivo de la actual zafra y la posibilidad de satisfacer la demanda de bioetanol para su mezcla con las naftas. Esto ha permitido al sector cumplir con el abastecimiento de la mitad del porcentaje de corte con naftas en los meses de junio y julio, los últimos con registro de información del consumo de naftas en la Secretaría de Energía (nacional)", indicó