Zafra 2025: el sector azucarero asegura que se está cumpliendo con el cupo de bioetanol

El Centro Azucarero Argentino informa que la molienda de caña de azúcar ha alcanzado el 76% de lo estimado para la campaña de este año.

Hace 2 Hs

La molienda de caña de azúcar alcanzó al 14 de septiembre un avance general del 76%, con relación a la estimación de volumen para 2025, con mayor progreso en Tucumán: 79%. En Salta y Jujuy el registró se ubicó en 69%, lo que muestra un ritmo sostenido en la producción. 

Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), indicó en particular que “se ha intensificado la producción de alcohol". Se registró un aumento de un 4,4% respecto del mismo período de la zafra pasada.

"Este indicador es muy importante para cumplir el objetivo de la actual zafra y la posibilidad de satisfacer la demanda de bioetanol para su mezcla con las naftas. Esto ha permitido al sector cumplir con el abastecimiento de la mitad del porcentaje de corte con naftas en los meses de junio y julio, los últimos con registro de información del consumo de naftas en la Secretaría de Energía (nacional)", indicó 

La entidad informó que las exportaciones totalizarán las 544.304 toneladas, con destino a Chile (277.500 ton) y al mercado de azúcar orgánica (104.000 ton) como referencia.

Sobre el despacho de exportaciones, Feijóo informó que, al 31 de agosto, última información oficial consolidada, se han despachado 197.945 toneladas, entre orgánica (64.255 tn), blancos (66.611 tn) y crudo (67.069 tn), lo que significó "un avance muy significativo, que supera en un 32% al despacho del año pasado a la misma fecha".

“Con estos datos, se confirma que el mercado interno estará equilibrado y que el stock de pasaje de zafra quedaría en alrededor 90.000 toneladas”, finalizó el titular del CAA.

