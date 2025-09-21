Secciones
Prime Video conquista con “Todos quieren a Daisy Jones”: música, drama y los ’70 en su máxima expresión

La nueva serie ambientada en los años setenta combina romance, conflictos y la magia del rock, y se ha convertido en un éxito entre el público y la crítica.

Hace 13 Min

Prime Video, reconocido por contar con uno de los catálogos más valorados de la industria, sumó a su oferta una serie que ya genera entusiasmo: “Todos quieren a Daisy Jones”. La producción, creada por Scott Neustadter y Michael H. Weber, se estrenó el 3 de marzo de 2023 y consta de 10 capítulos que oscilan entre los 48 y 64 minutos.

Aunque se inspira en la novela bestseller de Taylor Jenkins Reid, la serie no es una biografía real: los personajes y la banda son completamente ficticios. Producciones de renombre como Hello Sunshine, Circle of Confusion y Amazon Studios participaron en su realización, garantizando una puesta en escena impecable.

Prime Video conquista con “Todos quieren a Daisy Jones”: música, drama y los ’70 en su máxima expresión

De qué trata “Todos quieren a Daisy Jones”

La historia transcurre en Los Ángeles a fines de los años setenta y sigue a la banda ficticia Daisy Jones & The Six, liderada por los vocalistas y creadores Daisy Jones y Billy Dunne. Desde sus comienzos en clubes locales hasta llenar estadios, la banda promete convertirse en el próximo gran ícono del rock.

Sin embargo, el camino hacia la fama está lleno de obstáculos. Rivalidades, egos desbordados, tensiones con el manager, adicciones y la presión de mantener el éxito ponen en riesgo la relación entre los miembros. Finalmente, una ruptura abrupta deja preguntas sin responder, hasta que décadas después la banda se reúne para revelar la verdad detrás de su historia.

