Prime Video conquista con “Todos quieren a Daisy Jones”: música, drama y los ’70 en su máxima expresión

Prime Video, reconocido por contar con uno de los catálogos más valorados de la industria, sumó a su oferta una serie que ya genera entusiasmo: “Todos quieren a Daisy Jones”. La producción, creada por Scott Neustadter y Michael H. Weber, se estrenó el 3 de marzo de 2023 y consta de 10 capítulos que oscilan entre los 48 y 64 minutos.