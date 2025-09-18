La “Melliza asesina” irá a juicio en octubre: Brisa Acebey, exjugadora de San Lorenzo, acusada por homicidio

En un primer momento circuló la versión de que el disparo se había producido por accidente, mientras intentaban tomarse una selfie con un arma. Sin embargo, la investigación descartó esa hipótesis. Según el expediente, entre las 8:30 y las 11 de la mañana Brisa Acebey manipuló una pistola 9 milímetros, apuntando y accionando el gatillo en repetidas ocasiones contra distintas personas presentes. Aunque los primeros intentos no dispararon, finalmente un proyectil impactó fatalmente en el joven.