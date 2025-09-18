Secciones
La “Melliza asesina” irá a juicio en octubre: Brisa Acebey, exjugadora de San Lorenzo, acusada por homicidio

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Avellaneda-Lanús fijó el debate para el 14 y 15 de octubre de 2025. Está imputada por la muerte de su amigo Dylan Robledo en una fiesta clandestina.

Hace 2 Hs

Brisa Ayelén Acebey, conocida mediáticamente como la “Melliza asesina” y exfutbolista de San Lorenzo, enfrentará en octubre de 2025 el juicio oral por el homicidio de Dylan Lionel Robledo, un joven de 20 años que murió de un disparo en el rostro durante una fiesta clandestina en Lanús en plena pandemia de coronavirus.

El crimen ocurrió la mañana del 19 de septiembre de 2021. Dylan había salido esa noche con las mellizas Brisa y Priscila Acebey, además de un primo de las jóvenes. Tras pasar por un encuentro en un galpón, se dirigieron a una casa donde, en circunstancias confusas, Robledo recibió el balazo que le provocó la muerte instantánea.

En un primer momento circuló la versión de que el disparo se había producido por accidente, mientras intentaban tomarse una selfie con un arma. Sin embargo, la investigación descartó esa hipótesis. Según el expediente, entre las 8:30 y las 11 de la mañana Brisa Acebey manipuló una pistola 9 milímetros, apuntando y accionando el gatillo en repetidas ocasiones contra distintas personas presentes. Aunque los primeros intentos no dispararon, finalmente un proyectil impactó fatalmente en el joven.

La familia de la víctima aseguró que pudo tratarse de un acto de venganza, ya que Dylan había retomado la relación con su pareja y, supuestamente, había dejado de lado a Brisa.

La exjugadora es la única imputada y está acusada de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Tras el hecho, estuvo prófuga durante casi ocho meses hasta entregarse en mayo de 2022, un día después de que se anunciara una recompensa de cinco millones de pesos por información sobre su paradero.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Avellaneda-Lanús fijó finalmente las audiencias para los días 14 y 15 de octubre de 2025, después de dos postergaciones que dilataron el inicio del proceso. La última suspensión, en mayo pasado, se debió a la falta de pruebas solicitadas por una de las partes, que ya fueron incorporadas al expediente.

Actualmente, Brisa Ayelén Acebey cumple arresto domiciliario a la espera del juicio, en el que la fiscalía intentará probar su responsabilidad directa en un crimen que conmovió al sur del conurbano bonaerense y que, cuatro años después, llegará a los tribunales.

Temas Club Atlético San LorenzoSan Lorenzo
