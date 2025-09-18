"Espacio Dar" en Tucumán: arte, diseño y patrimonio con un fin solidario para la comunidad

La décimo primera edición de Espacio Dar abre sus puertas en Tucumán para combinar creatividad, patrimonio y solidaridad. La muestra, organizada por Omar Farhat, se desarrollará hasta el 12 de octubre en una histórica casa restaurada de la ciudad, ubicada en San Martín 1154.
Espacio Dar nació en 1999 con la misión de rescatar edificios patrimoniales de la provincia, restaurarlos y ponerlos en valor mediante propuestas de diseño, arquitectura, arte y paisajismo.
La edición de este año cuenta con 33 espacios que reúnen tanto vanguardia como tradición, incluyendo obras de artistas locales seleccionadas entre más de 110 proyectos presentados.
Treinta de estas piezas estarán a la venta en una galería diseñada por uno de los expositores, y lo recaudado será destinado al FAI (Fundación de Albergues Infantiles), reforzando así el compromiso social del evento.
“Queremos que no solo la gente de Tucumán, sino también del norte del país, pueda venir y disfrutar de la muestra”, explicó Farhat a LA GACETA.
Dolores Alfieri, de FAI, expresó su emoción por el aporte que recibirá la fundación. “Es maravilloso ver cómo desde el mundo del arte y la estética se puede colaborar con nuestros niños. Todo lo que se genere aquí será para ellos, y eso nos llena de alegría”.
La muestra permanecerá abierta de miércoles a viernes de 17 a 23 y los fines de semana de 15 a 23.