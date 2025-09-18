Secciones
LG PlayBuen día

"Espacio Dar" en Tucumán: arte, diseño y patrimonio con un fin solidario para la comunidad

La muestra permanecerá abierta de miércoles a viernes de 17 a 23; y los fines de semana de 15 a 23. La palabra de su organizador.

Hace 2 Hs

La décimo primera edición de Espacio Dar abre sus puertas en Tucumán para combinar creatividad, patrimonio y solidaridad. La muestra, organizada por Omar Farhat, se desarrollará hasta el 12 de octubre en una histórica casa restaurada de la ciudad, ubicada en San Martín 1154.

Espacio Dar nació en 1999 con la misión de rescatar edificios patrimoniales de la provincia, restaurarlos y ponerlos en valor mediante propuestas de diseño, arquitectura, arte y paisajismo. 

La edición de este año cuenta con 33 espacios que reúnen tanto vanguardia como tradición, incluyendo obras de artistas locales seleccionadas entre más de 110 proyectos presentados. 

Treinta de estas piezas estarán a la venta en una galería diseñada por uno de los expositores, y lo recaudado será destinado al FAI (Fundación de Albergues Infantiles), reforzando así el compromiso social del evento.

“Queremos que no solo la gente de Tucumán, sino también del norte del país, pueda venir y disfrutar de la muestra”, explicó Farhat a LA GACETA.

ORGANIZADOR. Farhat es uno de los referentes del interiorismo en el NOA. ORGANIZADOR. Farhat es uno de los referentes del interiorismo en el NOA.

Dolores Alfieri, de FAI, expresó su emoción por el aporte que recibirá la fundación. “Es maravilloso ver cómo desde el mundo del arte y la estética se puede colaborar con nuestros niños. Todo lo que se genere aquí será para ellos, y eso nos llena de alegría”.

La muestra permanecerá abierta de miércoles a viernes de 17 a 23 y los fines de semana de 15 a 23. 

Temas TucumánSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?
6

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Más Noticias
El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Comentarios