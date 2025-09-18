Secciones
Tucumán fortalece la participación social: el Gobierno otorgó nuevas personerías jurídicas a instituciones locales

Se trata de asociaciones civiles y organizaciones que trabajan con la comunidad.

Hace 2 Hs

Con el objetivo de reconocer el trabajo social de las asociaciones civiles, clubes, ONG, bibliotecas y diferentes organizaciones tucumanas, el Gobierno de la Provincia entregó, este jueves, nuevos certificados de personería jurídica.

En el acto estuvieron presentes la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazano; el secretario de Energía, Martín Viola; el director Judicial, Leandro Debono; la directora de Asesoramiento y Contralor, Sofía Mastrolorenzo; y el director de Personas Jurídicas, Aldo Madero.

“Hoy, una vez más, como cada mes desde que hemos asumido, reunimos a todas las asociaciones y fundaciones para entregarle su certificado de normal funcionamiento y la personería jurídica de aquellos que no la tenían”, comentó la fiscal de Estado.

En esa línea, Pedicone de Valls explicó que la entrega de certificados implica “un Estado acercándose a la comunidad y a sus distintas manifestaciones, y la comunidad viendo al Estado actuar en apoyo, colaboración y en cercanía con las necesidades”.

La funcionaria remarcó que las organizaciones beneficiadas abarcan desde clubes de fútbol, pasando por asociaciones de jubilados, gente que practica distintas otras especialidades hasta merenderos.

"La diversidad de las asociaciones y sus tareas es absolutamente ilimitada, y nosotros queremos poner en valor a esas organizaciones que han llegado a donde el Estado no ha podido llegar”, agregó la Fiscal de Estado.

¿Qué significa tener la personería jurídica?

Tener personería jurídica permite a las organizaciones acceder a muchísimas prestaciones del Estado nacional, provincial y municipal. “Con ese título de asociación o fundación se gestionan fondos, se obtienen ayudas, se acercan al Estado, a través de distintas reparticiones a ofrecer su servicio”, explicó Pedicone de Valls quien precisó que en la provincia hay cerca de 10.000 asociaciones y fundaciones.

Movimiento es salud

El maratonista Juan Pablo Juárez, titular de la Fundación Juan Pablo Juárez, que recibió el certificado, contó: "Trabajamos sobre los objetivos del deporte y de la salud, por medio del movimiento. Colaboramos con la actividad deportiva en las escuelas y también con la actividad física para la tercera edad".

La fundación brinda sus servicios en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Simoca, los lunes, miércoles y viernes, desde las 17 horas. En San Miguel de Tucumán, los jueves, en el Rosedal del Parque 9 de Julio, de las 13 a 15 horas.

Organizaciones beneficiadas:

Personerías Jurídicas

Fundación Fiorito sur

Centro de Jubilados y Pensionados La Constitución A.C.

Fundación Kannavos

Fundación Shekinah

Centro de la Tercera Edad Jóvenes por Siempre A.C.

Fundación Mono Box

Fundación Innovación Informática Capacitación

Fundación Semilla para Emprender

Fundación Construcción Ciudadana

Asociaciones civiles y fundaciones en normal funcionamiento

Fundación para la Promoción Innovadora del Arte, la Cultura y la Educación

Fundación Mica

Fundación Proyectar

Fundación Argentina de Capacitación Turística

Fundación Mártir San Benito

Fundación Cuidar

Fundación Tati-arte y cultura

Fundación Eco Verde-Fundeco

Centro Social Cultural Andaluz Federico García Lorca

Centro Comunitario, Cultural y Deportivo San Miguel Arcángel

A.C. Club Atlético San Lorenzo de Almagro

Fundación Juan Pablo Juárez Corre con el Corazón

Temas San Miguel de TucumánJuan Pablo JuárezGobierno de la Provincia9 de JulioMartín Viola
