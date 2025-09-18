Tucumán fortalece la participación social: el Gobierno otorgó nuevas personerías jurídicas a instituciones locales

Tener personería jurídica permite a las organizaciones acceder a muchísimas prestaciones del Estado nacional, provincial y municipal. “Con ese título de asociación o fundación se gestionan fondos, se obtienen ayudas, se acercan al Estado, a través de distintas reparticiones a ofrecer su servicio”, explicó Pedicone de Valls quien precisó que en la provincia hay cerca de 10.000 asociaciones y fundaciones.