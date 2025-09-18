Secciones
Nueva Italia, en llamas: Racing de Córdoba se juega la última carta contra San Martín de Tucumán

Con 38 puntos y en el décimo puesto, la “Academia” cordobesa está obligada a ganar para seguir soñando con el Reducido. La presión es máxima y una caída lo dejaría al borde de la eliminación.

EN CASA SE HACE FUERTE. Gianfranco Ferrero celebra un gol; Racing hizo de su estadio una fortaleza, en la que sumó muchos puntos. EN CASA SE HACE FUERTE. Gianfranco Ferrero celebra un gol; Racing hizo de su estadio una fortaleza, en la que sumó muchos puntos.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Gonzalo Cabrera Terrazas
